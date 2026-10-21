花蓮陸配兒參選村長資格遭撤 中選會：未繳喪失陸籍證明、不准予登記

花蓮陸配村長鄧萬華之子賴汶佑參選富里鄉學田村長，原獲花蓮縣選委會同意登記，資格卻在數日後遭撤銷。中選會今表示，賴汶佑未依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，不具登記為公職候選人的資格，昨已函知花蓮縣選委會，應不准予登記為村長候選人。

中選會表示，經第628次委員會議認為，花蓮縣選委會第445次委員會議原決議，同意賴汶佑申請登記為富里鄉學田村村長候選人，但賴汶佑未依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，不符合「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第21條第1項、陸委會今年4月16日令釋及中選會8月12日函規定。

中選會指出，依「公職人員選舉罷免法」第7條第4項及直轄市、縣市選舉委員會組織準則第6條第2項規定，花蓮縣選委會原本同意賴汶佑登記的決議應予撤銷。

中選會表示，已於20日函知花蓮縣選委會，賴汶佑未具登記為公職候選人資格，應不准予登記為村長候選人；花蓮縣選委會今天再函知富里鄉公所，撤銷該會16日准予賴汶佑登記為村長候選人的資格。