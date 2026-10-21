陸配之子代母出征選村長…登記資格短短幾天生變 花蓮選委會說明理由

花蓮陸配村長鄧萬華去年被解職，她的兒子賴汶佑接棒選村長，縣選委會原已審查通過但又撤銷資格。縣選委會說明，中選會16日開會討論，認為賴汶佑未依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，撤銷縣選委會決議，縣選委會依相關法令及主管機關解釋辦理。

鄧萬華原本是富里鄉學田村長，去年8月1日任內遭內政部以未繳附喪失中國大陸戶籍證明，予以解職。她的兒子賴汶佑則是6個月大就回台報戶口設籍，並未在中國大陸設籍，仍被解職。

賴汶佑「代母出征」參選村長，依規定在富里鄉公所登記，並由花蓮縣選委會審查資格。花蓮縣選委會本月16日審查完畢公布結果，12名不符資格人士中，並沒有賴汶佑。

富里鄉公所也依審查結果，17日發文通知賴汶佑，23日上午9時30分在公所二樓大會議室辦理號次抽籤，提醒準時參加。

對於賴汶佑資格短短幾天內生變，縣選委會說明，中選會16日召開委員會議，決議賴汶佑沒有依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，不符合相關法令所定候選人資格，撤銷縣選委會原本同意准予登記的決議。

根據中選會說明，是依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第21條第1項規定，須在台灣設有戶籍滿10年，才能登記為公職候選人；依陸委會規定，設籍滿10年是從當事人依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明給主管機關之日起算。內政部移民署今年9月23日查復，賴汶佑未繳附相關證明，不具登記參選資格。

中央選舉委員會進一步指出，依選罷法規定，地方選委會辦理選舉應受中選會監督。因花蓮縣選舉委員會第445次委員會議決議牴觸相關法令，應予撤銷村長選舉候選人資格。

賴汶佑則不滿，他6個月大就回到台灣設籍，從未有大陸戶籍，根本無從放棄，更不用說繳附相關證明了，批評中選會粗暴剝奪他的參選權利。