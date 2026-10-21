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追殺到底？陸配村長鄧萬華遭解職 兒子參選再被中選會撤資格

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
賴汶佑接棒母親參選花蓮富里鄉學田村長，卻遭中選會撤銷登記資格，怒批粗暴剝奪他的參選權利。圖／賴汶佑提供
賴汶佑接棒母親參選花蓮富里鄉學田村長，卻遭中選會撤銷登記資格，怒批粗暴剝奪他的參選權利。圖／賴汶佑提供

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華去年遭內政部解職，理由是未放棄中國大陸國籍；她的兒子賴汶佑接棒參選，本周五號次抽籤通知前天才送達，今天竟接到公文，中選會以同樣理由撤銷他參選資格。賴汶佑6個月大就在台報戶籍，從未在大陸設籍過，怒批「這是全台第一例」，實在太扯了。

51歲的鄧萬華來自中國大陸四川省，嫁來台灣28年，與丈夫育有3三名子女。她早在17年前就取得中華民國護照，因丈夫6年前被發現是漸凍人，身體日漸虛弱，為扛起家計也兼顧照顧家庭，2022年底首度參選，當選富里鄉學田村長，熱心服務受村民好評，但去年8月1日遭到內政部解職。

她的兒子鄧汶佑接棒參選學田村長，原本已通過花蓮縣選委會資格審定，准予參選，富里鄉公所還在17日發文通知23日上午在公所辦理號次抽籤，但今天突然接到鄉公所代轉縣選委會函文，指他的登記資格遭撤銷。

縣選委在函文中表示，是因中選會認為，他未依規定完成繳附喪失中國大陸戶籍證明，不符規定，縣選委會原本同意准予賴汶佑登記參選必須撤銷。

「中選會粗暴剝奪我的參選資格」26歲的賴汶佑說，原本在外地工作，考量父親身體狀況，及村內高齡化，今年3月回到花蓮，準備接棒母親參選。他6個月大就被父母帶回台灣申報戶籍，從未在中國大陸設籍，為了參選也曾向陸委會、移民署詢問他的戶籍狀況，都說沒有疑慮，竟被中選會撤銷登記資格，這絕對是全台第一例。

賴汶佑說，他被中選會撤銷登記的理由跟他的母親一樣，是戶籍未滿10年，但那是中國大陸國民歸化才會適用，他6個月大就回台灣並報戶口，隔年開始要到大陸就是拿台胞證，他一直都是台灣人，和母親狀況完全不一樣。

因為周五就要抽籤，時間已很急迫，賴汶佑已委託律師先到高等法院聲請假處分，之後會再提訴願，尋求行政救濟。

接棒母親參選花蓮富里鄉學田村長的賴汶佑，前天才收到號次抽籤通知，今天突然又遭中選會撤銷登記資格。圖／賴汶佑提供
接棒母親參選花蓮富里鄉學田村長的賴汶佑，前天才收到號次抽籤通知，今天突然又遭中選會撤銷登記資格。圖／賴汶佑提供

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 鄧萬華 陸配 中選會 國籍 內政部

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