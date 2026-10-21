花蓮環保局緊盯華紙異味 從監測預警到源頭改善

改善中華紙漿花蓮廠製程異味問題，花蓮縣環保局持續強化污染源管制，透過科技智慧監測、預警應變、專家查核及不定期稽查檢測等多重管制措施，異味污染情形已呈下降趨勢。

位於花蓮吉安鄉光華村的華紙花蓮廠，因紙漿製程特性，其製程異味排放與放流水排放，長期以來皆為轄內環境監測重點。

花蓮縣環境保護局今天表示，持續於華紙廠區周界設置異味監測站，透過科技設備持續掌握周邊異味變化，當監測數值出現上升趨勢並達預警條件時，系統即時發布告警，環保局同步要求廠方檢視製程操作及污染防制設備運轉情形，及早發現可能異常環節並採取改善措施，將污染管制由事後稽查提升至事前預警及即時應變。

花蓮環保局指出，統計今年1月至9月，華紙周界異味告警次數較去年同期減少5成，監測平均濃度降低3成，民眾異味陳情件數也比去年同期減少約5成，相關指標均呈下降趨勢，顯示持續管制及督促業者改善已逐步展現成效。

在科技監測部分，不僅針對異味監控，其排放的作業廢水監測部分，採行放流水自動連續監測系統，透過24小時不間斷的即時監測數據及高頻率動態不定期突擊稽查，構建水體與空氣品質雙重智慧防線，確保企業生產有嚴格符合環境法規的規範。

在異味部分，環保局每月定期檢討監測及異味變化情形，並邀集外部專家學者進廠辦理深度查核，針對製程操作、污染防制設備效能及可能異味逸散來源逐項檢視，提出具體改善建議；同時持續辦理不定期稽查及檢測，確認業者污染防制設施操作及排放情形，今年相關稽查檢測結果均符合法規標準。

放流水質部分，監測範疇精準鎖定氫離子濃度指數、水溫、導電度、懸浮固體、化學需氧量及排放水量等核心水質指標。環保局稽查人員每日進行連續性數據產出與異常動態查核，並採取每月多次不定期不限時段的主動稽查採樣。

環保局表示，若經水質採樣或連線數據比對發現異常情事，或查獲未依規進行水質檢測申報等程序等違規情事，均會依水污染防治法從嚴論處，絕不寬貸。

在環保局持續監督及要求改善下，華紙陸續投入污染改善工程，包括更新可能產生異味的關鍵蒸解設備、增設槽體排氣洗滌設備，並導入AI技術優化操作參數，以提升製程穩定度及污染防制效能；目前另建置新式回收鍋爐，後續並規劃汰換舊式蒸發罐等設備，持續由製程源頭降低異味產生及廢氣逸散。

花蓮縣政府表示，產業發展與環境保護應並行不悖，縣府除鼓勵企業自主投入資源改善污染防制設備，更重要的是透過政府持續監督及科學數據掌握實際改善成效。未來將持續監測、稽查檢測等，並針對新設污染防制及製程設備啟用後持續追蹤，以客觀監測數據檢視改善成果；如發現異常情形，將即時要求改善，持續為花蓮空氣品質及居民生活環境把關。