謝國樑宣布啟動「3+1」計畫 讓基隆成培育青年人才基地

基隆市長謝國樑今天宣布「基隆青年3+1」政策，啟動青年人才培育計畫，整合音樂、表演、街舞及潮流競技四大領域，透過專業培訓、作品製作、舞台展演與產業媒合，為不同興趣與專長的青年，創造更多發展機會，讓基隆成為青年實現夢想的基地。

謝國樑今天在必應創造展演空間，以「青春有舞台，夢想有未來」為主題，發表「基隆青年3+1」政策。「3+1」是指基隆好聲音、在地好演員、少年霹靂舞及最愛戰鬥陀螺。其中基隆好聲音歌唱競賽已在8月22日，評選出冠軍，將為得獎者量身打造個人歌曲MV。

謝國樑表示，基隆是面向海洋、連結世界的城市，青年發展的舞台同樣不應受到地域限制。希望透過「基隆青年3+1」計畫，讓青年能夠從自己的城市出發，逐步接觸全國展演、產業合作及國際交流資源，讓基隆成為培育青年人才、支持夢想實現的重要基地。

謝國樑說，身為市長，也是一名父親，他經常思考，除了城市建設之外，還能為下一代留下什麼？有些孩子喜歡唱歌，有些熱愛表演，也有人投入街舞或競技活動，每個孩子都有不同的天賦與夢想。政府的責任，就是創造更多機會，讓他們有勇氣探索興趣、發揮專長，找到屬於自己的舞台。

謝國樑認為，青年政策不應只是舉辦一場活動或一次比賽，更重要的是表演結束、掌聲停下來之後，青年是否還有繼續前進的機會。市府將持續整合資源，讓青年政策從一次活動走向長期培育，從興趣探索走向專業發展，逐步實現立足基隆、走向全台、接軌國際的願景。

謝國樑說，市府不是要決定誰能成為明星，而是要建立一個公平、開放且持續的支持平台，讓更多有興趣、有熱情、願意努力的青年，都有機會接觸專業資源。尤其在音樂及表演領域，從培訓、製作到演出，需要不同階段的支持，市府將透過公私協力，助青年有機會走得更遠。

基市府副發言人方品璇表示，「基隆青年3+1」是可持續運作的青年人才培育機制，推動方向為發掘人才、專業培育、作品累積、舞台曝光、產業媒合及國際接軌，串聯校園、民間專業團隊、企業及相關產業資源，讓青年從參與活動開始，逐步累積專業能力、實務經驗與代表作品，進而拓展未來升學、職涯及專業發展的可能性。

基隆市長謝國樑今在必應創造展演空間，發表「基隆青年3+1」政策，要讓基隆成為培育青年人才、支持夢想實現的重要基地。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今在必應創造展演空間，發表「基隆青年3+1」政策，要讓基隆成為培育青年人才、支持夢想實現的重要基地。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今在必應創造展演空間，發表「基隆青年3+1」政策，要讓基隆成為培育青年人才、支持夢想實現的重要基地。記者邱瑞杰／攝影