清潔隊員節將至 台東縣400名隊員每人加碼千元禮券

街道乾不乾淨、垃圾有沒有清走，都是民眾每天有感的生活大小事，背後少不了清潔隊員的辛勞。10月25日清潔隊員節將至，台東縣政府今天舉辦表揚典禮，頒獎肯定17名績優清潔隊員，也宣布加碼致贈16鄉鎮市約400名清潔隊員每人1000元禮券，感謝他們長年守在第一線。

縣長饒慶鈴表示，台東能維持乾淨舒適的生活環境，仰賴清潔隊員每天堅守工作崗位，無論日常清運或災後復原，都有他們忙碌的身影。縣府因此編列預算，除了表揚績優人員，也加碼致贈禮券，希望向第一線隊員表達謝意。

今年獲選績優清潔隊員共17人，包括台東市公所謝福明、卑南鄉公所李曉雲、延平鄉公所邱俊龍、鹿野鄉公所羅傑巍、關山鎮公所黃煥松、池上鄉公所莊皓智、海端鄉公所王竑勝、東河鄉公所張明進、成功鎮公所林鴻明、長濱鄉公所曾微、太麻里鄉公所呂約翰、大武鄉公所陳志強、金峰鄉公所陳宥伸、達仁鄉公所賴合賢、綠島鄉公所林志龍、蘭嶼鄉公所邱政賢，以及縣環保局方辰亮。

環境清潔競賽方面，池上鄉拿下鄉鎮市組第一組第一名，金峰鄉、海端鄉分居第二、三名；第二組由太麻里鄉奪冠，延平鄉、鹿野鄉分列第二、三名。村里組則由池上鄉大埔村及長濱鄉三間村分別獲得兩組第一名。

此外，縣府也表揚公廁維護績優單位，並感謝元宵節期間協助環境清潔的宮廟。環保局表示，維護家園環境不能只靠清潔隊，也需要社區、村里及民間團體共同參與，才能讓乾淨的生活環境持續下去。