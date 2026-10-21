台東市長選戰拚市政 陳銘風提六大建設 翁聖惠聚焦民意與青年創業

台東市長選戰持續升溫，藍綠參選人陸續提出市政願景。國民黨參選人、現任市長陳銘風聚焦公共建設與休憩空間升級，提出未來四年「十二亮點2.0」及「六大公共空間升級」計畫；民進黨參選人翁聖惠則主張強化市民陳情處理機制，串聯觀光景點帶動地方商機，並從青年創業、生活環境及家庭照顧等面向改善市民生活。

陳銘風今天舉辦政策發表會，回顧過去四年施政成果，包括公園改造、雲南路拓寬、太平溪左岸光廊、新園大排清淤、湧泉運動公園活化，以及易淹水路段改善等。現場有超過30名里長出席，擔任競選團隊主任委員的縣長饒慶鈴也到場。

豐榮里長施晧軒表示，陳銘風任內改善當地長期淹水問題，並在里內發生火災時前往關懷慰問。陳銘風則表示，市政工作除了道路及公共建設，也涵蓋社會福利、原住民族文化傳承、體育推廣、觀光活化、青年創業及垃圾定時定點清運等面向。

展望未來，陳銘風提出六大公共空間升級計畫，包括推動太平溪右岸光廊、改造海濱公園與湧泉公園、規畫仁和風雨球場、打造寵物友善空間、建置林蔭人行步道，以及推動公園天幕計畫，希望改善河岸景觀、步行環境及運動休憩設施。

翁聖惠則從市民日常需求切入，日前競總成立強調市民反映的問題不可能一夕之間全部解決，但市長有責任出面協調不同單位、追蹤處理進度，直到問題獲得解決。她認為，市政不能只停留在聽取民意，更應把市民的問題當成自己的問題，讓民眾看見實際處理成果。

在經濟發展方面，翁聖惠希望串聯市區老街、夜市及鐵花周邊，將觀光人潮轉化為地方商機，延長旅客停留時間，帶動住宿及消費；青年政策則主張整合服務窗口、盤點閒置空間，協助青年創業與行銷。此外，她也提出改善生活環境與安全、減輕家庭照顧負擔等方向。