快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

蘭嶼全人照護計畫11月上路 5300名居民納入全齡健檢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛福部長石崇良今天出席「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」記者會表示，計畫將健檢對象擴及各年齡層，並結合家庭訪視及後續健康追蹤，建立全人照護模式。記者尤聰光／攝影
衛福部長石崇良今天出席「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」記者會表示，計畫將健檢對象擴及各年齡層，並結合家庭訪視及後續健康追蹤，建立全人照護模式。記者尤聰光／攝影

衛福部攜手中央、地方及醫療機構，11月1日起啟動「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」，投入9121萬元經費，將健康檢查對象擴及蘭嶼居民各年齡層，從出生到老年都能接受檢查，並結合家庭訪視、全戶健康評估及異常個案追蹤，預計涵蓋全鄉2032戶、5300名居民。

衛福部長石崇良今天在台東縣政府舉行的計畫記者會表示，這項計畫具有指標性意義，與一般成人健檢不同，不只讓居民接受健康檢查，更將健康照護延伸至家庭及後續管理，希望建立從個人到全家的連續性照護模式。

石崇良指出，計畫有三大特色。首先是全齡健檢，服務對象不再侷限於符合成人健檢年齡的民眾，而是擴及蘭嶼居民從出生到老年各年齡層，並搭配家庭訪視，由專科護理師深入家戶，評估全家人的健康狀況，作為後續健康管理及追蹤的起點。

第二是提高醫療服務可近性。除由台東馬偕醫院及台東醫院等醫療團隊進駐蘭嶼衛生所提供健檢服務，也串聯全台18家指定醫院，讓符合資格的居民即使人在台灣本島，也能就近接受檢查，不必特地返回蘭嶼。

第三則是透過補助降低參與門檻。衛福部表示，完成健檢的民眾可獲2050元補助，包括工資損失補貼1650元及誤餐費400元，盼減輕居民因接受檢查而產生的經濟負擔，鼓勵更多人參與。

衛福部指出，計畫健檢項目包括理學檢查、健康危險因子評估、血液及尿液檢驗、腫瘤指標與影像檢查等。檢查發現異常者，將進一步提供個案管理、追蹤及轉介服務，避免健檢止於一次性檢查。

這項計畫由行政院支持、經濟部挹注9121萬元、衛福部執行，服務對象包括設籍蘭嶼鄉居民、曾參與蘭嶼貯存場檢整作業的工人，以及實際居住於蘭嶼的民眾。衛福部也期望透過這次經驗，逐步將全人照護模式延伸至其他原鄉及離島。

衛福部攜手地方政府及醫療機構推動蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫，投入9121萬元經費，預計涵蓋全鄉2032戶、5300名居民，從健康檢查延伸至家庭評估與後續追蹤。記者尤聰光／攝影
衛福部攜手地方政府及醫療機構推動蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫，投入9121萬元經費，預計涵蓋全鄉2032戶、5300名居民，從健康檢查延伸至家庭評估與後續追蹤。記者尤聰光／攝影

衛福部長石崇良（中）、台東縣長饒慶鈴（左四）及與會來賓共同啟動「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」，計畫11月1日起實施，透過全齡健檢、家庭訪視及異常個案追蹤，強化蘭嶼居民健康照護。記者尤聰光／攝影
衛福部長石崇良（中）、台東縣長饒慶鈴（左四）及與會來賓共同啟動「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」，計畫11月1日起實施，透過全齡健檢、家庭訪視及異常個案追蹤，強化蘭嶼居民健康照護。記者尤聰光／攝影

蘭嶼 健檢 石崇良

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸社保欠繳處罰新制將上路 資誠籲台商盤點三大風險

毛孩不愛動、吃得少只是老了？法國皇家揭3大健康迷思　AI也能幫獸醫看診

嘉義海線醫療新突破 15億元義竹基督教醫院動土2030年營運

營養師不再只能待醫院…遠距營養服務上路 免請假輕鬆問超方便

相關新聞

台南人真會玩！舊車站開放鐵軌拍照 大票人撿橘子復刻朱自清《背影》

台南舊火車站軌道區限時開放拍照，意外掀起「撿橘子」熱潮！台南鐵路地下化第一階段17日通車後，市府協調台鐵及交通部鐵道局，短期開放舊車站部分軌道區供民眾拍照打卡，沒想到不少人帶著橘子到場，模仿國中國文課本中的經典散文《背影》。有Threads網友開玩笑說「台南車站附近的水果店：這個月橘子銷售了26箱 你有什麼頭緒嗎」，引發網友熱議。

彰化員林溝皂里長選舉少一人 參選人驟逝、3萬元保證金將退還

彰化縣員林市溝皂里長選舉傳出憾事，無黨籍里長參選人朱瑞期昨晚在家中過世，享年65歲，原本登記參選的他，無法再參與年底選舉，消息傳出後，令地方里民不捨。彰化縣選舉委員會表示，依規定參選人若於投票日前過世，已繳交的3萬元保證金將全額退還。

挺清潔隊員 侯友宜：明年健檢篩檢升級 全員配發風扇衣

新北市環保局今天舉辦「115年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，新北市長侯友宜當場宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。侯友宜說，雖然任期將屆，但只要清潔隊需要，他永遠站在第一線同仁這一邊，與大家並肩作戰。

台南鐵路地下化造成永康1平交道塞爆 交通局曝恢復正常通車時間

台南鐵路地下化新舊軌切換，台鐵列車實施慢行措施，造成永康區康橋大道平交道遮斷時間拉長，康橋大道、正南三路及東橋一路車流頻頻回堵。交通局表示，列車自21日起逐步提速，預計11月7日起恢復正常速度運行，呼籲通過性車流提前改道。

網傳豐原轉運中心地層下陷中市府闢謠 民代今現勘要求釐清原因

網傳「豐原轉運中心地層下陷嚴重、影響地下停車場」，台中市政府交通局昨晚澄清相關說法與事實不符。經查沉陷位置位於東仁街「行人徒步區」，今天開挖查原因，中市議員謝志忠今天現勘，目前正在開挖，謝志忠說，疑似掏空深度約2.4米左右，範圍還未確認，已要求相關單位盡速查明真相，立即改善。

獨／台南車站公共鋼琴爆紅！捐贈者是台南警察局前局長王文忠

台南車站地下化後新站近日啟用，公共空間內一台公共鋼琴意外成為旅客目光焦點，不少人駐足即興演奏，相關影片在網路上流傳，讓網友驚豔直呼「高手在人間」，甚至有人形容宛如南部的「國家音樂廳」。記者獨家掌握，這台鋼琴的捐贈者，正是台南市警察局前局長王文忠。這台陪伴王家三姊妹成長、見證她們學琴歲月的鋼琴，歷經約四十年後，因一段意外的緣分又落腳台南，繼續陪伴更多人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。