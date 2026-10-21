蘭嶼全人照護計畫11月上路 5300名居民納入全齡健檢

衛福部攜手中央、地方及醫療機構，11月1日起啟動「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」，投入9121萬元經費，將健康檢查對象擴及蘭嶼居民各年齡層，從出生到老年都能接受檢查，並結合家庭訪視、全戶健康評估及異常個案追蹤，預計涵蓋全鄉2032戶、5300名居民。

衛福部長石崇良今天在台東縣政府舉行的計畫記者會表示，這項計畫具有指標性意義，與一般成人健檢不同，不只讓居民接受健康檢查，更將健康照護延伸至家庭及後續管理，希望建立從個人到全家的連續性照護模式。

石崇良指出，計畫有三大特色。首先是全齡健檢，服務對象不再侷限於符合成人健檢年齡的民眾，而是擴及蘭嶼居民從出生到老年各年齡層，並搭配家庭訪視，由專科護理師深入家戶，評估全家人的健康狀況，作為後續健康管理及追蹤的起點。

第二是提高醫療服務可近性。除由台東馬偕醫院及台東醫院等醫療團隊進駐蘭嶼衛生所提供健檢服務，也串聯全台18家指定醫院，讓符合資格的居民即使人在台灣本島，也能就近接受檢查，不必特地返回蘭嶼。

第三則是透過補助降低參與門檻。衛福部表示，完成健檢的民眾可獲2050元補助，包括工資損失補貼1650元及誤餐費400元，盼減輕居民因接受檢查而產生的經濟負擔，鼓勵更多人參與。

衛福部指出，計畫健檢項目包括理學檢查、健康危險因子評估、血液及尿液檢驗、腫瘤指標與影像檢查等。檢查發現異常者，將進一步提供個案管理、追蹤及轉介服務，避免健檢止於一次性檢查。

這項計畫由行政院支持、經濟部挹注9121萬元、衛福部執行，服務對象包括設籍蘭嶼鄉居民、曾參與蘭嶼貯存場檢整作業的工人，以及實際居住於蘭嶼的民眾。衛福部也期望透過這次經驗，逐步將全人照護模式延伸至其他原鄉及離島。

衛福部攜手地方政府及醫療機構推動蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫，投入9121萬元經費，預計涵蓋全鄉2032戶、5300名居民，從健康檢查延伸至家庭評估與後續追蹤。記者尤聰光／攝影