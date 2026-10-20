不只有神秘外觀？宜蘭「阿拉伯皇宮」以10億賣出 內部驚見數億元珍藏

宜蘭頭城海景第一排「阿拉伯皇宮」傳出以10億元由科技業大老闆買下，這座醒目建築的四周是高聳白牆，裝滿監視器電眼，外人難窺究竟，除了神秘外觀，裡面珍藏更價值連城，入園見到金黃色的駱駝商隊雕像、大廳鋪有單張逾千萬元的手工波斯地毯，另有頂級工匠花7年製成的「麥加朝覲手工刺繡」、重逾百斤「百佛骨雕」都是無價之寶。

原本開價33億元求售「阿拉伯皇宮」，幾個月前降為15億元，日前以10億元由記憶體大廠、創見資訊的束家買下，也讓這座神秘白宮再添討論話題。

當初創建的前董座林昭文是羅東鎮人，勤奮起家販賣文具、經營印刷廠。1970年代石油危機、百業蕭條，經友人介紹前往沙烏地阿拉伯經營餐飲，起初賣果汁，後來發現台商不習慣當地飲食，於是改經營華宮餐廳，光是一道台菜「菜脯蛋」竟大受好評，生意興隆，最多開設40間分店，每年營業額8億元。

林昭文經商有成，累積百億驚人財富，1986年回宜蘭家鄉，除了在頭城沿海買下2400坪土地，興建名為「榮梓博物館」招待所，也在當地投入金盈谷度假村及宜大證券等事業；他為人謙和感恩，接受前縣長游錫堃邀請，1997年開設全縣第一家友愛百貨公司，百貨在10年前走入歷史，轉型為休閒商業大樓，金盈谷度假村於2020年賣給旺中集團蔡衍明家族。

林昭文信奉伊斯蘭教，深邃雙眼與淺色眼珠、下巴鬍鬚造型，被稱為「台灣阿拉伯王」，可惜2019年4月因胰臟癌病逝，手中留下龐大資產，尤其阿拉伯皇宮招待所傳出以33億元求售，開價之高創下宜蘭買賣紀錄，其實要賣的不只是建築外觀，更是裡面價值不菲的珍藏。

達官政要或熟人才有機會走進博物館，參觀須穿鞋套，入園首見金黃色的駱駝商隊雕像，走入大廳地面鋪著一張價值千萬、手工製作的大型頂級波斯地毯；旋轉扶梯採用大理石，其中兩座大理石弧形樓梯耗時2年打造而成。

「鎮館之寶」是一幅描繪伊斯蘭聖地-麥加朝覲的刺繡珍品，全館焦點。根據林家表示，「麥加朝覲手工刺繡」由6名工匠耗時7年純手工縫製而成，從聖地建築到密密麻麻的人群，精細繡工層層堆疊，還能做出光影效果，呈現沙烏地阿拉伯朝聖盛況的珍品。

另有重逾百斤的「百佛骨雕」，材料來自猛獁象及其他史前大型動物骨骼，年代已難考究，以極細緻的陰陽雕刻，將佛像、雲霧等起伏刻畫微妙微肖，史前骨骼與高超工藝被視為無價之保。

招待所房間設有法式主臥，皇室床組表面貼滿純金金箔，衛浴空間甚至配有黃金打造的馬桶、天鵝造型洗手檯，金碧輝煌，極盡尊榮奢華。難怪有科技大廠願意砸10億元買下這座皇宮，未來是否整理後對外開放或當招待所？成為另一熱門話題。

極盡奢華的「阿拉伯皇宮」連衛浴洗手間都金碧輝煌，黃金打造的馬桶、鑲金鏡框與白天鵝造型的洗手檯。記者戴永華／攝影

位於宜蘭頭城沿海「阿拉伯皇宮」，坐擁海景第一排的絕佳觀景視窗。記者戴永華／攝影

林昭文在沙烏地阿拉伯經商，累計百億資產，但他謙和感恩，事業有成後回饋家鄉，在「阿拉伯皇宮」石雕刻下感恩兩字。記者戴永華／攝影

達官政要或熟人才有機會走進「阿拉伯皇宮」，入園首見金黃色的駱駝商隊雕像，充滿異國風。記者戴永華／攝影

白宮招待所的建築入口，造型設計充滿沙烏地阿拉伯異國風。記者戴永華／攝影

「台灣阿拉伯王」林昭文2019年因胰臟癌病逝，留下「阿拉伯皇宮」榮梓博物館招待所，最近以10億元賣給科技界大老。聯合報系資料照

進入「阿拉伯皇宮」要穿鞋套，民眾後方是鎮館之寶「麥加朝覲手工刺繡」，由6名工匠耗時7年手工製成，繡工精細、層層堆疊的難得珍品。圖／民眾提供

林昭文非常疼愛妻子，以愛妻之名在白宮旁蓋了一座仿蘇州建築風格的「桂蓮園」。記者戴永華／攝影

位於宜蘭頭城沿海的「阿拉伯皇宮」，最近以10億元賣給科技界大老。記者戴永華／攝影

「阿拉伯皇宮」收藏整組的大理石雕像，氣派十足。記者戴永華／攝影

極盡奢華的「阿拉伯皇宮」連衛浴洗手間都金碧輝煌，鑲金鏡框與白天鵝造型的洗手檯。記者戴永華／攝影