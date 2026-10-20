不認同民進黨挺不同理念人選 秀林鄉代會主席駱燕玲轉投國民黨

花蓮秀林鄉代表會主席駱燕玲宣布退出民進黨，決定加入國民黨，她聲明指出，對於民進黨花蓮縣黨部支持與自己政治理念不同的參選人，無法認同。針對「候選人」是否為張峻，駱燕玲只說，對張峻個人沒有意見，不過自己跟游淑貞關係很好，隨即趕忙去拜票行程。

駱燕玲今天發布三點聲明，表示對於民進黨花蓮縣黨部支持與自己政治理念不同的候選人，無法認同，縣黨部若要推動支持，就應清楚說明理由，充分討論，尊重基層黨員的自主判斷，不能要求大家照單全收。基層黨員有自己的信念，政黨更應容納不同聲音，面對無法認同的政治要求，選擇忠於自己的理念，今天正式聲明退出民進黨。

駱燕玲指出，自即日起，民進黨的一切主張與決議，均不再代表本人立場，也不再以民進黨員身分參與相關活動。退出民進黨後，決定加入中國國民黨，繼續為地方服務，對民主、自由與地方自治的堅持不會改變，也會以同樣標準要求自己與所屬政黨，尊重不同意見、接受人民監督，絕不為任何人放棄原則，更不辜負鄉親的信任與託付，自己的選擇會負起責任，對於鄉親的託付更會堅持到底。

對於駱燕玲宣布退出民進黨，並表達加入國民黨的決定，國民黨花蓮縣黨部表示誠摯歡迎，接受其入黨申請，將依黨章及相關規定辦理入黨程序。黨部主委盧新榮表示，駱燕玲長年深耕原鄉、服務基層，對地方事務及鄉親需求有深切了解，對於她經慎重思考後作出的政治選擇，縣黨部予以尊重，也珍惜她願意加入國民黨，為花蓮努力的心意。

盧新榮指出，縣黨部歡迎駱燕玲帶著原鄉經驗與基層心聲加入團隊，未來將透過溝通與討論凝聚共識，尊重她對公共事務的建言，實踐民主、自由與地方自治的價值。期待與駱燕玲攜手，持續關注原鄉建設、交通安全、長者照顧、青年發展及文化傳承，將鄉親需求轉化為具體行動。

盧新榮表示，駱燕玲表達支持國民黨黨中央徵召的縣長參選人游淑貞，未來將秉持尊重、溝通與合作的精神，與所有願意為花蓮付出的夥伴努力，以實際服務爭取鄉親認同。

民進黨部主委陳景豊表示，駱燕玲過去是黨部黨工，民主進步黨本來就是民主放在前面，所以尊重互相尊重。至於議長張峻部分，自己曾經在民進黨團召開過一次會議，針對有參選的人，都希望都能夠表達對這一次選舉的看法，沒有強制說要去支持誰或不支持誰，就是邀請所有提名或黨員參選的都能夠來充分表達，同樣徵詢黨部執委對於以後應該要支持誰，通過大家的討論取得共識。

陳景豊說，民進黨一直以來都是採「多數決」的共識，大家發表意見，沒有強制要求黨員參選人支持誰，「她誤會了」。而且黨章規範支持黨提名人，這次民進黨沒提名，沒辦法強制要求黨員，所以才舉辦會議聽大家的意見，座談會並沒有正式傳達說要支持誰。