基隆社大礦業故事館今揭牌 呈現前人營生軌跡與可歌可泣生命故事

基隆社區大學「基隆礦業故事館」今揭牌，帶領民眾回望基隆煤礦的時代歷史，找尋遺留的煤礦線索，讓礦業文化歷史價值再被發現與被保存。社大希望故事館礦業展從「死的歷史遺產」，轉化為連結社區情感、發展地方創生的動力。

基隆社大2021年遷至原月眉國小，打造「月眉學園」後，透過調研、蒐集基隆文史資料，提升地方知識學能量。礦業是社大主要著力方向，已出版「黑金炭水港」3卷。加上文史工作者王國緯將個人收藏，及礦業專家林再生交付保存的礦業文物轉贈社大，以及基隆市文化觀光局贈予收藏的礦車與器物，建構故事館的雛形。

社大表示，為保存現存具體礦業記憶，先前商請南港社大老師高登立率助教辦理工作坊，結合講師陳坤松導讀礦業史與現場繪測，師生共同完成焦炭窯模型。同期間文史工作者李正仁率雞籠學社整理文物及編碼造冊，藝術家李奇鴻規劃設計展場，木工班老師黃俊修率學員施作，以及及社大行政團隊全力配合，終於打造出基隆第一座系統性收藏礦業文史的文物館。

基市府參議楊桂杰、文化觀光局長江亭玫和產業發展處長蔡馥嚀，以及礦業耆老王國緯、猴硐礦工文史館創辦人周朝南、雞籠文史協進會創辦人曾子良、雞籠學社老師李正仁、新平溪煤礦博物園區代表等礦業文史工作者出席揭牌儀式，共同見證基隆礦業史新的里程碑。

楊桂杰說，他的父親是礦工，他領到第一份薪水時，就希望父親不要再從事這麼危險的工作。感謝社大團隊成立基隆礦業故事館，重現前人為家庭犧牲奉獻的過往。

江亭玫也分享她母親，也曾在礦場工作，今天的展覽讓她很有感。未來礦業故事館將成為基隆重要的地方故事館，文觀局將協助連結資源發揚光大。策展人李奇鴻也提到他的父祖輩都是礦工，能夠參與策展，感覺是冥冥中為家人做了一段生命記錄。

王國緯指出，全台灣第一個官方煤礦位在基隆八斗子，基隆港是煤礦運輸最主要的港口，基隆可說是台灣最重要的礦業城市。過去全市沒有介紹礦業及保存文物的場域，肯定社大將這個缺口補齊，讓民眾更認識與基隆人息息相關的礦業發展史。

基隆社大校長蔡素貞指出，成立基隆礦業故事館是創舉，也是使命。今天很多貴賓的家人或自己本身就是礦工，可見礦業與基隆的發展史是息息相關。社大希望藉由礦業故事館，善加保存深刻影響基隆數代人的「煤礦業」知識與文物，並活化為教育資源，使民眾瞭解前人在這片土地辛勤營生的軌跡與可歌可泣的生命歷程。

基隆社大教育基金會執行長蔡越隆說，社大一直對地方知識的保存與推廣盡心盡力，基隆礦業故事館在今年底前的每周三下午2時30分至4時30分，開放民眾自由參觀並安排導覽解說。5人以上團體可另外預約其他時段參觀。成立故事館得自於許多人無私奉獻，希望基隆教育文化的軟實力，能讓更多人看見，挹注基隆產業文化發展與學習型城市的能量。

基隆社區大學「基隆礦業故事館」今揭牌，希望能帶領民眾回望基隆煤礦的時代歷史，找尋遺留的煤礦線索，讓礦業文化歷史價值再被發現與被保存。圖／基隆社大提供

基隆社區大學「基隆礦業故事館」今揭牌，希望能帶領民眾回望基隆煤礦的時代歷史，找尋遺留的煤礦線索，讓礦業文化歷史價值再被發現與被保存。圖／基隆社大提供

基隆社區大學「基隆礦業故事館」今揭牌，希望能帶領民眾回望基隆煤礦的時代歷史，找尋遺留的煤礦線索，讓礦業文化歷史價值再被發現與被保存。圖／基隆社大提供

基隆社區大學「基隆礦業故事館」今揭牌，希望能帶領民眾回望基隆煤礦的時代歷史，找尋遺留的煤礦線索，讓礦業文化歷史價值再被發現與被保存。圖／基隆社大提供