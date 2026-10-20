八斗子新建魚市場 漁民盼漁業者一併改善碼頭鋪面、岸電設施

立委林沛祥今邀農業部漁業署、基市府官員會勘八斗子漁港，聽取地方心聲。漁民建議新建八斗子魚市場工程時，一併改善周邊碼頭鋪面，漁港西側漁具倉庫大潮時會淹水，也促請施工提升碼頭高度。

林沛祥今與漁業署副署長繆自昌、漁業建設組陳吉芳、基隆區漁會理事長簡建輝、基市府產業發展處代理科長張伯瑋，以及基隆市議員藍敏煌服務處主任藍世昌等人，共同前往八斗子漁港會勘，討論八斗子漁港周邊環境改善方案。

林沛祥說，八斗子漁港是台灣北部重要的漁業據點，過去已成功爭取八斗子突堤碼頭1.7億元經費，並推動修正漁業天然災害救助制度，盼從基礎建設與漁民權益兩方面，支持基隆漁業發展。

漁業署已規劃投入1.7億元，辦理八斗子漁港相關雨棚建設，基隆漁民及地方人士關心漁港周邊環境能否一併改善。

林沛祥指出，辦會勘用意，就是請漁業署及市府相關單位實地勘查，設法將周邊排水、碼頭鋪面及岸電設施等問題納入評估，避免只改善單一設施，忽略漁民日常作業所面臨的其他需求。

基隆區漁會建請漁業署與基市府，研議辦理作八斗子魚市場新建工程變更施工範圍，納入工區周邊碼頭舖面及排水系統一併整修。市府和漁會另確認漁港西側漁具倉庫前碼頭適合高度，再提出提改善計畫送漁業署。八斗子漁港岸電設施老舊且易故障，由基隆區漁會在2個月內研擬改善計畫送漁業署。

林沛祥肯定漁業署對基隆漁業建設的支持，基隆要持續發展觀光漁業，需要中央、地方共同合作，才能讓漁港建設真正符合漁民需求，提升整體環境品質。他會扮演中央與地方的溝通橋梁，並追蹤會勘3項結論，協助漁會爭取經費，讓漁港建設進步，漁民作業更安全，為發展漁業及觀光奠定更好的基礎。

立委林沛祥今邀農業部漁業署、基市府官員會勘八斗子漁港，漁民建議改善碼頭鋪面，西側漁具倉庫碼頭升及修繕岸電設施。圖／立委林沛祥服務處提供

立委林沛祥今邀農業部漁業署、基市府官員會勘八斗子漁港，漁民建議改善碼頭鋪面，西側漁具倉庫碼頭升及修繕岸電設施。圖／立委林沛祥服務處提供

立委林沛祥今邀農業部漁業署、基市府官員會勘八斗子漁港，漁民建議改善碼頭鋪面，西側漁具倉庫碼頭升及修繕岸電設施。圖／立委林沛祥服務處提供

立委林沛祥今邀農業部漁業署、基市府官員會勘八斗子漁港，漁民建議改善碼頭鋪面，西側漁具倉庫碼頭升及修繕岸電設施。圖／立委林沛祥服務處提供