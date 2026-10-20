台鐵基隆站掛看板 謝國樑指特殊關係童子瑋反批抹黑

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前在台鐵基隆站掛起「童樂會」看板，基隆市長謝國樑今天說，童子瑋有特殊關係才能做到特殊安排；童子瑋反批謝國樑每天造謠抹黑，看板合法合規。

尋求連任的謝國樑上午出席颱風薔琵整備會議後受訪表示，他理解童子瑋有特殊關係，可以做到一些特殊的安排，這是童子瑋的強項，他比不上這種關係，但最後決定勝負的不是這些，而是市民的每張選票，才能決定誰獲勝。

謝國樑表示，他不敢小覷對手，這次選舉競爭強勁、對手資源豐沛，他會非常謹慎看待每個步驟。支持者看到民進黨的選舉態勢，對於選情感到擔心，他以完整、不間斷、全面性與市民的互動，當支持者看到他的直播畫面與市民親密互動後，都安心很多。

童子瑋上午與民進黨立法委員王世堅一同前往基隆安樂市場拜票，受訪時反批謝國樑每天造謠抹黑、認知作戰。童子瑋說，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡也在台鐵合法租用看板，他在台鐵規定下合法合規租用，謝國樑為何不說國光客運4年來都在播「小愛爸爸」。

童子瑋表示，謝國樑真正為市民的通勤權益與交通建設做了什麼，且謝國樑這屆選舉完全沒有提出任何政見與願景，也沒有想要改變基隆，他希望選舉能回到市政論述，不要每天造謠抹黑。

談到民進黨台北市長參選人沈伯洋引起的「洋流」，童子瑋說，「洋流慧聚，杰伴童行」，他日前出席助講，親身感受到「洋流」匯聚帶來的震撼效應。

童子瑋說，「我們對選情很有信心」，基隆有10至12萬人在雙北工作，兩人若共同當選，將合作推動基隆7個行政區的通勤族，在尖峰時刻都有客運可搭，並改善北台灣大眾運輸系統。