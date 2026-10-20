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颱風薔琵威脅 花蓮縣政府籲農友提前防颱整備
颱風薔琵威脅，花蓮縣政府籲農友密切關注颱風動態，及早採取各項農作物防護措施，加強防颱整備，注意自身安全；若因颱風造成農損，儘速通報鄉鎮市公所，以利災情查報及勘查作業。
花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，提前整備是降低農業災損的重要關鍵，請農友持續關注颱風動態，把握風雨來臨前完成各項防護措施，避免於強風豪雨期間冒險巡田、搶收或操作農機，並以自身安全為首要考量。
農業處表示，農糧作物應提前清理田區排水溝渠，確保排水順暢，降低積淹水風險。水稻、蔬菜、雜糧及果樹等作物，凡已達採收適期者，宜把握風雨來臨前，視天候及田間狀況及早採收，以減少災損。
林業及育苗場域應加強設施固定，清理周邊排水系統；養殖漁業及畜牧業應檢查魚塭、畜禽舍與相關設施，完成固定及溝渠疏通，備妥飼料、必要物資及備用發電設備。休閒農場業者落實安全檢查，依天候及警戒資訊適時調整營運，預先做好遊客疏導、疏散及避難準備。
農業處提醒，颱風過後，請農友先確認道路、電力及作業環境安全，再進入田區或場區復原。若農作物及農業設施因颱風受損，儘速向所在地鄉鎮市公所通報，並可利用「農產業天然災害現地照相APP」即時拍攝及記錄受災情形，作為後續災情查報、勘查及相關救助作業的參考。
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