薔琵颱風逼近 謝國樑主持防颱會議：市府上緊發條、民眾要有防災意識

強烈颱風「薔琵」逼近，基隆市政府今早召開防颱整備會議。市長謝國樑表示，已指示各局處上緊發條，也希望民眾要有自主防災意識，曾淹水的敏感區居民，要有更完整的準備。

中央氣象署預報薔琵颱風從台灣東北部海面，或東北部近海通過的機率較大，最快明天深夜發布海上颱風警報，陸警要再觀察動向，周五、周六對台灣影響最為顯著，北部、宜蘭需慎防局部大雨或豪雨。

基市府上午召開防颱整備會議，謝國樑，颱可能帶來強風豪雨，市府非常認真看待，今天在整備會議，他會提醒所有局處上緊發條，做好防颱的準備。有機會他也會到上一次淹水的敏感區域，請住戶們要做更多的、更完整的準備。如果還沒有裝防水閘門的，市府會準備沙包，但希望說大家都要有自主防災意識。

謝國樑指出，安樂區武崙里是做好自我防災很成功的社區，市府這一陣子其實就有在努力的跟各個社區溝通，要成立自己的自主防災隊，市府也會持續建置，總之，颱風來襲，大家都要做好準備。