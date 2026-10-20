快訊

最難訂位Buffet！島語大巨蛋店11月19日正式開幕 老饕嗨：準備開搶

鄭家純生雙胞胎女兒產後7天「肚圍還有96公分」 親曝真實狀態

兒子驗DNA為何引發連鎖效應？ 陸配來台15年居留被撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵颱風逼近 謝國樑主持防颱會議：市府上緊發條、民眾要有防災意識

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
強烈颱風「薔琵」逼近，基隆市政府今早召開防颱整備會議。市長謝國樑表示，已指示各局處上緊發條，也希望民眾要有自主防災意識。記者邱瑞杰／攝影
強烈颱風「薔琵」逼近，基隆市政府今早召開防颱整備會議。市長謝國樑表示，已指示各局處上緊發條，也希望民眾要有自主防災意識。記者邱瑞杰／攝影

強烈颱風「薔琵」逼近，基隆市政府今早召開防颱整備會議。市長謝國樑表示，已指示各局處上緊發條，也希望民眾要有自主防災意識，曾淹水的敏感區居民，要有更完整的準備。

中央氣象署預報薔琵颱風從台灣東北部海面，或東北部近海通過的機率較大，最快明天深夜發布海上颱風警報，陸警要再觀察動向，周五、周六對台灣影響最為顯著，北部、宜蘭需慎防局部大雨或豪雨。

基市府上午召開防颱整備會議，謝國樑，颱可能帶來強風豪雨，市府非常認真看待，今天在整備會議，他會提醒所有局處上緊發條，做好防颱的準備。有機會他也會到上一次淹水的敏感區域，請住戶們要做更多的、更完整的準備。如果還沒有裝防水閘門的，市府會準備沙包，但希望說大家都要有自主防災意識。

謝國樑指出，安樂區武崙里是做好自我防災很成功的社區，市府這一陣子其實就有在努力的跟各個社區溝通，要成立自己的自主防災隊，市府也會持續建置，總之，颱風來襲，大家都要做好準備。

強烈颱風「薔琵」逼近，基隆市政府今早召開防颱整備會議。市長謝國樑表示，已指示各局處上緊發條，也希望民眾要有自主防災意識。記者邱瑞杰／攝影
強烈颱風「薔琵」逼近，基隆市政府今早召開防颱整備會議。市長謝國樑表示，已指示各局處上緊發條，也希望民眾要有自主防災意識。記者邱瑞杰／攝影

薔琵颱風 謝國樑 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強颱薔琵最快周三深夜發海警 北宜花這2天「豪雨狂炸到紫爆」

薔琵將迎第2次強度巔峰 氣象署公布最新颱風路徑

氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

強颱薔琵增胖中 最快周三海警

相關新聞

薔琵颱風逼近 謝國樑主持防颱會議：市府上緊發條、民眾要有防災意識

強烈颱風「薔琵」逼近，基隆市政府今早召開防颱整備會議。市長謝國樑表示，已指示各局處上緊發條，也希望民眾要有自主防災意識，曾淹水的敏感區居民，要有更完整的準備。

冬山交流道遭中央退件8次 宜縣府批「鬼打牆」

宜蘭人爭取國五增設冬山交流道十餘年，中央多次退公文要求「釐清」，至今已八次，地方批退件理由原地打轉、鬼打牆。代理縣長林茂盛昨議會答詢時無奈表示，縣府該做都做了，也允諾配合道路拓寬，這些根本不是問題，地方政府對中央真的無可奈何、無所適從。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。