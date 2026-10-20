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冬山交流道遭中央退件8次 宜縣府批「鬼打牆」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣政府早就承諾辦理拓寬成興路，對台二庚延伸線銜接成興路的「釐清定位」，認為應該由高公局與公路局橫向溝通。聯合報系資料照
宜蘭縣政府早就承諾辦理拓寬成興路，對台二庚延伸線銜接成興路的「釐清定位」，認為應該由高公局與公路局橫向溝通。聯合報系資料照

宜蘭人爭取國五增設冬山交流道十餘年，中央多次退公文要求「釐清」，至今已八次，地方批退件理由原地打轉、鬼打牆。代理縣長林茂盛昨議會答詢時無奈表示，縣府該做都做了，也允諾配合道路拓寬，這些根本不是問題，地方政府對中央真的無可奈何、無所適從。

國五通過冬山鄉路段長達五公里，卻未設交流道，冬山鄉地方民代與鄉民早於二○一五年七月當面向時任交通部長陳建宇陳情，爭取興建冬山交流道；五年前縣長林姿妙啟動「增設冬山交流道可行性評估」提報高公局審查，歷經多次公文往返，二○二四年四月有條件通過。

高公局通過審查，公路局卻希望把省道台二庚延伸線拉進銜接成興路的鄉道（聯絡道）。但高公局擔心造成車流量衝擊與銜接權責，一再退回縣府補件公文，甚至要求縣府釐清台二庚延伸線銜接成興路的定位問題。地方質疑，高公路和公路局同屬交通部單位，不能橫向聯繫嗎？

縣議員謝燦輝昨質詢，問縣府問題癥結出在哪裡？成興路聯絡道的拓寬工程應該可以先做，縣府為何不做？

林茂盛表示，交通部高公局二年前好不容易審查同意興建冬山交流道，同意後依程序要報交通部，過程中已經退補件第八次，其中竟然還在講「冬山交流道的設置能不能改善國五車流」？這是當初去高公局爭取時就已釐清的，結果還在「打轉」；成興路是高速公路下來的聯絡道，縣府也承諾會做，可行性報告書及高公局審查會議中都有紀錄，也在「打轉」。

謝燦輝問，目前是否就是這兩個問題？林茂盛強調，這些對宜蘭縣府來說都不是問題，但他們拿這些理由退件，縣府無可奈何。

冬山交流道總工程費近十億元，縣政府除承諾拓寬成興路為四線道，連同北向匝道及側車道工程合計三億多元。縣府表示，該做的都做了，但九月下旬高公局仍第八次退件，讓人無所適從。

林茂盛 宜蘭 高公局 交通部

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