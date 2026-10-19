立法院考察基隆環保犯罪 林沛祥籲中央、地方聯手查明天外天火災真相

基隆市天外天回收床墊堆置場發生火災，汙染空氣危害民眾生活。基隆市長謝國樑稱選前「怪招」很多，一定會追查火災真相。立法院司法及法制委員會多名委員今天基隆考察，立委林沛祥說呼籲中央、地方聯手，儘快將真相查個水落石出，給民眾一個清楚的交代。

基隆市環保局發包委外處理約1700床回收的床墊，業者以74萬多元得標，9月29日進場，9月30日下午堆置場起火燃燒，隔天才被撲滅。市府質疑起火原因不單純，全案由基隆地檢署檢察官指揮偵辦中。

嘉義市長黃敏惠昨到基隆，陪同謝國樑前往市場拜票前，謝說，距離投票日剩40天，戰況會很激烈，事情會很多，怪招也會很多。他最關心的還是天外天大火的真相，這是關係到基隆人民生的大事，他永遠不會放棄追求真相。

立法院司法及法制委員會召委陳昭姿與林沛祥、翁曉玲、林倩綺共4名立委，今天前往基隆市警察局，考察檢警環聯手查緝環保犯罪業務。法務部主任秘書陳玉萍、環境部環境管理署北區中心主任魏文宜、基隆市警察局長林信雄、基隆市環保局長馬仲豪、基隆地檢署主任檢察官塗又臻等人出席，針對天外天火災及去年基隆河油汙事件進行討論。

林沛祥表示，去年基隆河油汙事件造成基隆及新北汐止區，超過10萬戶民生用水受到影響。天外天火災造成空氣汙染，基隆信義區及新北瑞芳區等地民眾受影響。兩件事接連發生，凸顯環境安全不容輕忽，希望相關單位合作，釐清事故原因，還給市民安心的生活，並告訴市民，未來若再發生類似事件，政府會如何處理。

林信雄說，警方已訪查現場清潔廠商及相關工作人員，並參考環保局提供的資料，持續釐清火災原因，目前火調結果還沒有確定的結論，後續若有證據顯示涉及人為因素，將依法追查到底。

林倩綺指出，這次天外天火災汙染空氣，新北市民也被波及。環保議題不只是關注氣候變遷，環保犯罪也是日新月異，相關單位必須趕緊釐清真相，是否有不肖廠商用可能性的巧合，用合法去掩飾非法。

翁曉玲關心環保犯罪相關罰鍰問題，馬仲豪則表示，涉嫌汙染基隆河的將誠公司，環保局開出的罰鍰超過2000萬元。天外天火災還要等火調報告出來，如果廠商有責任，會依法開罰。

立法院司法及法制委員會多名立委，今天基隆考察檢警環聯手查緝環保犯罪業務。圖／立委林沛祥辦公室提供

立法院司法及法制委員會多名立委，今天基隆考察檢警環聯手查緝環保犯罪業務。圖／立委林沛祥辦公室提供