基隆清朝孤墳 見證台灣最強民間武力保台歷史

照片為林光輝先生提供

在基隆獅球嶺的一處竹林中，靜靜佇立著一座孤墳。在墓碑上刻著：「光緒二十一年清明刻、台灣縣汴仔頭莊趙仕獅墓、棟字左營立。」

這座孤墳，見證了台灣最強民間武力——霧峰林家保衛台灣的歷史。

霧峰林家的武力崛起，是來台第五代林文察所開創，他曾經帶領台勇「反攻大陸」，打敗太平軍，短短幾年就從階下囚變成一品提督，是當時台灣最高階的大官。新書《穿越臺灣趣歷史3 》作者賴祥蔚撰寫的歷史小說《台灣血皇帝》，描述的就是這一段精彩的歷史。林文察意外殉職之後，兒子林朝棟開創了棟軍。

霧峰林家林朝棟的曾孫林光輝指出，孤墳墓碑所立的同年陽曆四月十七日，正值《馬關條約》簽訂，台灣被割讓的時候。碑文所載的汴仔頭莊，位於今日台中大肚區；而墓主所屬的「棟字左營」，營官袁明翼，早在前一年八月，便已率部駐紮於此。

林光輝說，棟軍的淵源，可追溯至清光緒十至十一年（1884 - 1885）的中法戰爭。當時，霧峰林家的林朝棟率領鄉勇，於獅球嶺力戰法軍。戰後，經汰弱留強，組成一支以本地人為主的勁旅，並逐步擴編為十餘營，這就是棟軍，先後立下抗法、平亂、撫番三大戰功，成為一支不可忽視的本土部隊。

光緒二十年（1894）八月，中日爆發甲午戰爭。林朝棟奉巡撫邵友濂之命，率領六營「棟軍」北上，鎮守獅球嶺。

林光輝指出，當時的佈防情形如下：分統官林超拔、衛隊林廷輝統領大營；賴寬紮營於大槓尖，傅德陞率一營與之互為犄角；謝天德率一營紮於紅淡林；鄭以金率一營紮於虎仔山；袁明冀率一營紮於佛祖嶺。 其後一年內，又陸續增募五營，整戈待旦，部署於北台鎖鑰之地。

同年十月，邵友濂離職，由唐景崧代理巡撫。 唐景崧素未涉足台北，任按察使期間，長年居於台南，喜與名士在官署中吟詠唱和。一甫上任，便派員赴廣州招募大批「廣勇」入台。由於這批兵勇招募自珠江南岸，台人稱之為「河南勇」。 這群倉促成軍的「廣勇」，多為無業遊民，缺乏軍紀與國族認知，卻被臨時招募來對抗即將攻台的日軍。

唐景崧甚至電奏朝廷稱：「現召粵中義士、驍將集萬人，有自備船械者，擬由專用漁船航海奪澎。幸得手，即乘勝入倭。」 ——光緒二十一年三月二十三日電奏稿。

林光輝感歎，此舉實屬異想天開。

光緒二十一年（1895）五月十七日，熟悉地形、擅長築壕設防的「棟軍」，竟被追撤原有防線，改由「廣勇」接防。

五月二十九日，日軍登陸基隆澳底；六月三日，進佔獅球嶺。

六月四日，唐景崧急電林朝棟，接連以「千急急赴援」、「萬急急赴援」催促出兵，拯救台北。

然而，六月七日，台北城終告陷落。

林光輝說，林朝棟隨即在彰化發兵，準備北上支援，並召集諸將，慷慨告之：「此次出兵，關係存亡大計，凡吾同胞，務捐成見，誓死馳驅，倘蒼天明鑒，必能助我功成。否則，亦當馬革裹屍，為四百萬父老兄弟爭民族大義也。」

六月五日，林朝棟於彰化校閱精壯部隊，整軍北上赴援。其部署如下：

以傅德陞、謝天德為前鋒，編為援台北第一隊；林超拔、林蘭、穎寬為第二隊；鄭以金、袁明冀、林玉亭及營務處梁美甫為第三隊；另由堂叔林文欽招募勇丁四千人，作為後援。

六月七日，第一隊抵達新竹。參軍岳裔先行趕赴台北，欲與唐景崧會合，不料唐景崧早已逃亡，台北城亦已陷落，人心譁變，局勢急轉直下。

林光輝表示，面對巡撫出逃，又接獲朝廷解散「棟軍」的電旨，且軍火亦遭禁止運送來台，當時林朝棟深知大勢已難挽回。 六月十日，他留下傅德陞、謝天德兩營，維持新竹城秩序，隨即率領大軍返回彰化，並下令：「歸田不解甲、槍砲帶回家。」 至此，「棟字旗」暫告偃息。

未過多久，代理「中路營務處」的黎景嵩，招募「棟軍」殘勇，成立「新楚軍」，前往八卦山佈防。 此役，「棟軍」傷亡慘烈，營官陳尚志亦命喪彰化城，為這段抗日歷史留下悲壯的一頁。

林光輝說，後來的新竹城攻防戰，六月二十二日，日軍進佔新竹城，七月九日晚間，傅德陞由南門、陳澄波由西門、姜紹祖由東門，兵分三路，對新竹城發動三面反攻。

傅德陞為「棟軍」營官；姜紹祖、陳澄波則是林朝棟於光緒十四年（1888）籌組竹、苗地區最大墾號——「廣泰成墾號」的兩大股東。 另外兩位大股東黃南球與林振芳，也都在新竹攻防戰中出兵出力，奮勇保鄉抗日。

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