國5冬山交流道遭中央退件8次！議員問原因 縣府曝「鬼打牆」無奈

宜蘭人爭取國五增設冬山交流道10餘年，兩年多前可行性評估經交通部高公局「有條件通過」，其中涉及台2庚延伸線要銜接成興路聯絡道等問題，中央多次退公文要求「釐清」，至今退件8次，退件理由在原地打轉。代理縣長林茂盛今天面對議員質詢時無奈表示，縣府該做都做了，並允諾配合道路拓寬，這些根本都不是問題。

國5通過冬山鄉路段長達5公里，卻沒有交流道，冬山鄉地方民代與鄉民早於2015年7月當面向交通部長陳情爭取興建冬山交流道；5年前，縣長林姿妙啟動「增設冬山交流道可行性評估」提報高公局審查，歷經多次公文往返，2024年4月有條件通過。

雖然高公局在2024年通過審查，但公路局希望把屬於省道的台2庚延伸線拉進銜接成興路的鄉道（聯絡道），但高公局擔心造成車流量衝擊與銜接權責，一再退回縣政府的補件公文，高公局甚至要求縣府釐清台2庚延伸線銜接成興路的定位問題。

此案歷經爭取11年，縣議員謝燦輝今天質詢縣府，問題癥結出在哪裡？成興路聯絡道的拓寬工程應該可以先作，縣府為何不作？

代理縣長林茂盛表示，交通部高公局二年前好不容易審查同意興建冬山交流道，同意後依程序要報交通部，但過程中已經退補件第8次，有些是觀念性問題 ，例如這8次退件中還在講「冬山交流道的設置能不能改善國5車流」？

林茂盛說，這是當初大家去高公局爭取時就已經釐清過的，結果還在「打轉」；成興路是高速公路下來的聯絡道，縣政府也是一開始就承諾會做，這在可行性報告書及高公局審查會議中都有紀錄，也還在這裡「打轉」！

謝燦輝問，目前是否就是這兩個問題？林茂盛強調，這些對宜蘭縣府來說都不是問題，但他們拿這些理由退件，地方政府對中央真的是「無可奈何」。

謝燦輝表示，成興路交通拓寬後應該沒有問題才對，如果沒有容量而去開闢交流道是「開心酸的嗎」？大家動用這麼多資源一在講國5冬山交流道，所提的兩個都不是問題，要想到底如何走下去，否則也是繞不出來。

據了解，冬山交流道總工程費近10億元，縣政府除了承諾拓寬成興路為四線道，連同北向匝道及側車道工程合計3億多元。縣府相關單位表示，該做的都做了，但9月下旬，高公局仍是退了第八次件，讓人無所適從。

針對「公路局」要把台2庚延伸線拉進銜接成興路，但「高公局」擔心造成車流量衝擊與銜接。縣政府認為，這不是應該由公路局、高公局去橫向溝通連繫？怎麼會要求縣政府釐清？用這些理由退件簡直是「鬼打牆」。

針對興建國5冬山交流道建設，不管是立法委員或宜蘭縣政府都辦理過多次會勘，但高公局經常在會勘的前後就退件，至今退件8次，有些退件理由重複打轉就像「鬼打牆」。聯合報系資料照

宜蘭縣政府早就承諾辦理拓寬成興路，至於針對台2庚延伸線銜接成興路的「釐清定位」，應該由高公局與公路局去橫向溝通。本報資料照片

立委吳宗憲日前邀集交通部高速公路局等單位討論國5冬山交流道興建事宜，要求交通部儘速核定，接下來才能進入工程規畫設計。圖／吳宗憲團隊提供