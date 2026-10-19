基隆市天外天焚化廠 林沛祥籲中央地方聯手查真相

基隆市天外天焚化廠日前起火燃燒，立法院司法及法制委員會委員今天赴基隆考察，國民黨立法委員林沛祥受訪說，起火原因仍有疑點，期待中央與地方聯手查清真相。

國民黨立法委員林沛祥、翁曉玲、林倩綺及台灣民眾黨立法委員陳昭姿，上午前往基隆監獄了解受刑人收容管理現況，隨後前往基隆市警察局，聆聽警察局及環保局等單位，說明檢警環聯手查緝環保犯罪概況。

林沛祥受訪表示，基隆去年曾因水污染事件，導致新北與台北市民遭受停水之苦，並對自來水品質抱持相當大的疑慮，基隆市9月發生史上最大的天外天焚化廠火災，約1700個廢棄床墊遭燒毀，至今起火原因仍有許多疑點尚待釐清，希望中央與地方聯手，將這起案件查得水落石出。

此外，陳姓男子日前在基隆監獄服刑期間死亡，家屬指控2名獄所人員架起陳男，每人至少毆打20拳，還以馬桶水潑人並推去撞牆；獄方則表示，基隆地檢署已啟動調查釐清，尊重司法調查。

林沛祥表示，全國各地監獄目前都處於爆滿狀態，他要肯定基隆監獄的管理及監所管理人員的辛苦。不過，針對受刑人在23小時內死亡案件，希望這只是特例而非通例。

他說，期待矯正署對基隆監獄管理及監所管理人員與受刑人相處模式做出進一步說明，讓受害者家屬得到慰藉，也讓民眾知道受刑人在人權與管理措施上，依然能受到妥善對待。