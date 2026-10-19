日本插畫家將花蓮山海裝進環保袋 魏嘉彥搶手競選小物再出招

花蓮市長魏嘉彥爭取連任，競選團隊繼首波推出愛貓「小肺霧」雙面環保購物袋，引發民眾索取熱潮後，今天再公布第2波競選小物，邀請日本福岡插畫家德永真佑子設計，以花蓮山海景致為主題，透過童趣畫風與溫暖色彩，將城市自然風光融入日常用品，兼具實用性與設計感。

隨著選舉日期接近，各陣營陸續推出特色競選文宣品，希望藉由創意設計吸引選民目光，魏嘉彥競選團隊15日推出首波小物，找來寵物繪師劉思廷及玉里設計師李彥瑾合作，以魏嘉彥的愛貓「小肺霧」為主角，打造雙面環保購物袋，另一面則加入Q版魏嘉彥及經常停留在他肩上的烏龜圖案，傳達尊重生命、愛護動物的理念，由於設計可愛又兼具實用功能，推出後受到民眾歡迎。

競選團隊今天接續推出第2款環保提袋，特別邀請日本插畫家德永真佑子跨海操刀，以花蓮最具代表性的山海風景為創作靈感，運用活潑童趣的線條及柔和色彩，呈現不同於傳統風景照片的城市意象。

魏嘉彥競選團隊指出，德永真佑子與花蓮市公所已有合作經驗，今年貓頭鷹親子公園整修時，便邀請她為園區繪製貓頭鷹主題壁畫，以生動可愛的風格增添遊憩空間的藝術氣息，也成為公園改造亮點之一。

魏嘉彥表示，山與海是花蓮最珍貴的資產，希望透過插畫家的創意視角，展現這座城市獨特的自然魅力，提袋設計融入童趣元素，無論家長帶孩子購物、踏青或出遊都適合使用，期待讓競選小物不只是宣傳品，也能成為兼具美感與實用性的生活配件。

他提醒，第二波環保提袋今天起開放索取，索取地點為魏嘉賢競選總部（花蓮市國聯五路20-1號），歡迎有興趣的民眾前往洽詢。