太魯閣峽谷藝術音樂季「迴聲40」 優人神鼓12月5日主場演出

今年逢太管處成立40週年，太魯閣峽谷藝術音樂季以「迴聲40」為主題，自10月起推出系列活動，包括祈福感恩音樂會、4場文化展演，以及12月5日主場活動，邀優人神鼓等團隊表演。

太魯閣國家公園管理處表示，「迴聲40」系列活動的首場活動「祈福感恩音樂會」昨天在花蓮市汎札萊‧原夢館舉行，邀來優人神鼓演出，吸引許多市民及遊客觀賞，正式為今年的太魯閣峽谷藝術音樂季系列活動揭開序幕。

太管處長劉守禮表示，太管處成立40週年，太魯閣峽谷藝術音樂季也以「迴聲40」為主題，推出系列音樂會，每一場各有不同的音樂主題與演出團隊，將以不同年代的音樂與表演藝術，帶領民眾循著聲音走過40年的文化軌跡。邀請大家一起來透過音樂體驗太魯閣的自然與人文。

劉守禮指出，今年的太魯閣峽谷藝術音樂季系列活動，將聲音視為時間流動的紀錄，從太管處成立的1980年代起，一路走向當代，透過10月24日、25日、11月14日、15日等4場文化展演，分別呈現不同時期的音樂及表演風格，最後於12月5日的主場演出。從聲音初入山谷、多元文化逐漸交會，到跨界融合及當代太魯閣族音樂的發展，4個篇章串起不同世代的文化記憶，也讓每一道曾經進入峽谷的聲音，在今年重新被聽見。

太管處說明，12月5日的主場活動和往年一樣規劃上午、下午兩場，邀請包括優人神鼓、一點草木、花蓮高工原住民舞蹈隊、莫言、音符奇蹟、伊祭‧達道等團體演出，集結在地、原住民族、青年學子與專業表演藝術團隊，以不同世代與形式重新匯聚「迴聲40」的40年聲音軌跡。

除了演出外，主場更規劃優人神鼓擊鼓體驗，讓民眾親自走近鼓聲，以身體感受節奏、呼吸與律動所帶來的力量。活動現場也將結合特色市集等內容，讓音樂不只停留於舞台，更延伸至旅行、飲食與地方文化體驗，在山水之間感受屬於太魯閣的生活樣貌與文化溫度。

太管處表示，40年來太魯閣不僅著力於守護自然與文化，也承載著不同人群、世代與文化交流所留下的記憶。今年以「迴聲40」為主題，希望透過音樂與表演藝術重新回望這段歷程，讓過去的聲音被再次聽見，也讓新的聲音持續在峽谷中發生。