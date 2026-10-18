台日印藝術家歌聲送上重陽節祝福 7場巡演從花蓮到宜蘭溫暖落幕

宜蘭當代樂坊攜手福爾摩沙國際醫術協會發起舉辦「九九重陽國際藝術關懷系列」《歲月如歌・世界相伴》，今天在宜蘭進士社區活動中心進行最後一場演出，來自台灣、日本與印尼的藝術家特別準備多首耳熟能詳的經典歌曲，透過熟悉旋律喚起青春記憶，也用跨越國界的音樂祝福長者平安健康。

今天來自日本的「和氣藹藹天鼓團 WAKIAIAI」與印尼音樂家 Ghanil S.，以溫暖的歌聲與吉他演奏展現不同文化交融的音樂魅力；台灣「慢慢ㄒㄧㄤˇ女聲聖樂團」細膩動人的和聲帶來《愛的真諦》、《月亮代表我的心》，以及《丟丟銅》、《月夜愁》、《望春風》、《一隻小雨傘》等膾炙人口台灣歌謠。

其中，日本藝術家特別唱出《甜蜜的家庭》，成為重陽節最溫馨的祝福；台日藝術家聯手演出《星夜離別》與《四季好》，以不同的音樂風格重新詮釋台灣經典歌曲，拉近彼此的距離，更跨越語言與國界的感動。

當代樂坊表示，這趟國際藝術關懷之旅自10月12日日本藝術家抵達台灣起至18日，短短7天完成7場演出，緊湊行程從花蓮一路延伸到宜蘭，走進安養院、社區、學校及佛光別院，將音樂帶到不同世代、不同生活場域，每到一處都受到熱情歡迎，雖然日本藝術家今天飛離台灣，但歲月會老、歌聲不老，跨國友誼長存。

當代樂坊攜手福爾摩沙國際醫術協會發起舉辦「九九重陽國際藝術關懷系列」《歲月如歌・世界相伴》，今天在宜蘭進士社區活動中心進行最後一場演出後落幕。圖／當代樂坊提供