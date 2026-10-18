七堵農遊新玩法「瑪友遊」列車首發 搭載踩線團暢遊瑪陵、友蚋農場

基隆市政府今天在七堵區友一里友愛親子公園，舉辦「瑪友遊假日市集暨農遊列車」發表會」，除了為新完工的親子公園落成剪綵，並啟動瑪友遊農遊列車第一梯次試辦體驗，展現中央與地方攜手推動農村再生與綠色觀光豐碩成果。

基市府產業發展處表示，為推動基隆市農業觀光與休閒產業多元發展，市府積極向農業部農村發展及水土保持署，爭取補助「休閒農業跨域輔導計畫」，輔導瑪陵休閒農業區整合跨區域資源，正式推出全新農遊品牌「瑪友遊」。

產發處長蔡馥嚀說，瑪友遊的品牌精神，是市府透過中央休閒農業跨域輔導計畫的支持，輔導瑪陵休閒農業區打破單點發展限制，全面串聯休區內的瑪東、瑪西、友一以及友二等地區的農遊資源。期盼藉由打造瑪友遊整體品牌，將在地農場體驗、特色美食與自然人文整合為一，讓更多遊客看見七堵山村的多元魅力。

產發處指出，今天首發的瑪友遊農遊列車，是因應休閒農業區業者的發展需求量身規劃，解決個別農場交通接駁不易、缺乏整體串聯的痛點。列車特別整合區內各大特色農場與周邊景點，發展出全新的深度農遊旅程。

首發團搭乘中型巴士，自七堵火車站接駁出發，廣邀旅行社、企業福利委員會、社區大學及在地組織等代表擔任專業踩線團，走訪友愛親子公園、綠谷農場、金明昌休閒農場，以及盛德農莊等場域。

產發處說，本次農遊列車採踩線與實測性質，透過業界專業視角與問卷回饋，作為檢視遊程動線、接駁流暢度與體驗內容的重要依據，後續將接續辦理第二梯次試辦行程。

產發處將根據試辦結果滾動式調整與優化執行方式，全力攜手瑪陵休閒農業區發展協會共同成長，輔導休區於明年常態化發車，逐步邁向自主營運與市場化銷售。

友愛親子公園當地居民休憩核心，七堵區公所今年爭取185萬餘元整理環境，除新設兒童砂坑、健康步道與水電洗手設施，也全面優化無障礙坡道、重整既有遊具防護與停車空間，打造安全友善的全齡休憩環境，

產發處說，作為農遊列車據點與市集場地的友愛親子公園今天啟用，未來將持續結合休區觀光資源，成為親子同樂的新門戶。公所也將進一步評估增設體健與遊具設施，深化與瑪陵休區的資源串聯，以完善的親子遊戲空間帶動假日觀光人潮與地方產業發展。

今天在活動現場也安排示範假日市集，集結綠谷農場、友蚋礦工包子、文良休閒農場、八斗有魚、基隆市寵物銀行送養活動、山水草間、黃皇龍養蜂場及友蚋溪櫻花環教關懷協會，展售在地農業、特色美食、生態教育與毛孩送養，吸引大批親子家庭參與。

基市府今天舉辦「瑪友遊假日市集暨農遊列車」發表會」，為新完工的親子公園落成剪綵，並啟動瑪友遊農遊列車第一梯次試辦體驗。圖／基市府產業發展處提供

基市府今天舉辦「瑪友遊假日市集暨農遊列車」發表會」，為新完工的親子公園落成剪綵，並啟動瑪友遊農遊列車第一梯次試辦體驗。圖／基市府產業發展處提供

基市府今天舉辦「瑪友遊假日市集暨農遊列車」發表會」，為新完工的親子公園落成剪綵，並啟動瑪友遊農遊列車第一梯次試辦體驗。圖／基市府產業發展處提供