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基隆健康成果展結合萬聖節 歡樂節慶氛圍中學習實用健康知識

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今天舉辦「南得好時光・萬聖嘉年華」年度健康成果展，結合萬聖節趣味元素與健康促進理念，並表揚衛生保健優良獎項得主。圖／基市府提供
基隆市衛生局今天舉辦「南得好時光・萬聖嘉年華」年度健康成果展，結合萬聖節趣味元素與健康促進理念，並表揚衛生保健優良獎項得主。圖／基市府提供

基隆市衛生局今天舉辦「南得好時光・萬聖嘉年華」年度健康成果展，結合萬聖節趣味元素與健康促進理念，讓市民在歡樂的節慶氛圍中，學習實用健康知識。副市長邱佩琳出席時說，市府將攜手民間力量，持續推動全齡健康照護、打造友善健康城市。

邱佩琳指出，醫療硬體設備有眾多醫院與政府資續投入，但軟體衛教知識則需透過寓教於樂的方式深植人心。看到現場許多家長帶著孩子、甚至三代同堂歡聚闖關，正是高齡化社會中最美好的健康合樂景象。民間力量是市府的最大後盾，感謝基隆市108個重要志工團體與醫療夥伴全力協助。

邱佩琳也轉達市長謝國樑對全體市民的關懷，並向第一線衛保人員表達感謝。她說，坐在花園吹著海風，參與市民的健康盛會，讓人真切感受到基隆是一座非常有愛的城市。衛生局同仁登台參與開場表演，他也感謝衛生局長張賢政帶領團隊的付出。

今天在麗都蝶客花園登場的活動，也表揚衛生保健優良獎項得主，包括衛生保健績優志工團隊、拒售菸品予未滿20歲者績優店家、哺集乳室競賽獲獎單位、ICOPE長者整合性功能評估執行機構、慢性病防治推動貢獻獎與BC肝炎業務推動、兒童發展篩檢及19家高齡友善診所。

邱佩琳說，藉由表揚默默奉獻的醫事機構、店家與志工團隊，展現基隆市公私部門攜手打造全齡友善健康城市的決心與成果。

張賢政表示，疾病預防不必等出現警訊才開始，飲食、運動與定期篩檢都是累積健康的關鍵。衛生局未來將持續把健康知識帶進社區與家庭，讓「顧健康」不再只是口號，而是每個家庭都能落實的日常。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆市衛生局今天舉辦「南得好時光・萬聖嘉年華」年度健康成果展，結合萬聖節趣味元素與健康促進理念，並表揚衛生保健優良獎項得主。圖／基市府提供
基隆市衛生局今天舉辦「南得好時光・萬聖嘉年華」年度健康成果展，結合萬聖節趣味元素與健康促進理念，並表揚衛生保健優良獎項得主。圖／基市府提供

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萬聖節 基隆 健康

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