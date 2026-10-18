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台東鳳梨流血拍賣每顆10元 破盤價背後滿腹心酸「被盜採」
台東縣鹿野鄉一名農民載著一車鳳梨抵達市區兜售，每顆竟然只賣「10元」，超低價格引來消費者關注。農民說，自家辛苦種植的鳳梨日前遭人偷採，碩大鳳梨全被盜採一空，僅剩賣相差的小顆鳳梨，為減少損失，只能賤價拋售。
鳳梨須栽種一年半才能採收，時間相當漫長，價格若好，每顆上百元。台東海濱公園今天出現一台小貨車，車上手寫海報標示「鳳梨一顆10元」，強調自產自銷，低價背後藏著農民的無奈與心酸。
該名鳳梨農友說，他在鹿野鄉栽種5分地鳳梨，前陣子被宵小偷採了約3分地產量的鳳梨，最後只剩下小顆鳳梨，損失估計約30萬元。若一顆賣10元，扣掉輸送油錢及採收成本，一顆鳳梨的利潤不到5元，若不賣卻只能任其腐壞當推肥。
農民大方裁切新鮮果肉給消費者試吃，試吃民眾說，雖然鳳梨比較小，甜度依舊很高，香甜滋味不輸大鳳梨。
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