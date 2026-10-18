宜蘭市長陳美玲表揚模範老人暨敬老楷模 江芳源、連文中獲全國殊榮

慶祝重陽節，宜蘭市長陳美玲表揚來自各里推薦的28位模範老人及28位致力於老人福利的敬老楷模，受獎人眷屬也一起參加活動，分享榮耀；其中東門里的江芳源、七張里的連文中進一步由市公所推薦全國分別榮獲模範老人、敬老楷模，宜蘭之光。

市公所社會課表示，東門里推薦江芳源先生現年80歲，經營傳承70餘年的「源春布行」，誠信待客，樂於助人，長年投入社會公益，曾任獅子會會長、布商公會理事長及民防隊總幹事等要職，現任北館市場自治會會長，並積極參與佛光會等宗教慈善事務，無私奉獻深獲肯定，與妻子結縭55年，育有一子三女，子孫滿堂、家庭和樂，為模範老人表率。

七張里推薦的連文中先生軍旅及軍訓教官退役後，投身志工行列，長年擔任宜蘭七張社區社福志工與市立圖書館志工，發揮書法、攝影專長，默默服務地方長者與弱勢，深獲鄰里信賴；此外連先生十多年來無怨無悔與妻子全心照顧高齡岳母至終老，親力親為無私奉獻，以身作則實踐孝道，其敬老尊親與熱心公益言行，足堪社會表率。

市公所進一步推薦以上兩位到中華民國老人福利協進會「中華民國各界慶祝第61屆老人節表揚大會」選拔，分別榮獲模範老人及敬老楷模。市長陳美玲頒贈匾額以表祝賀，期盼將優良事蹟傳承給年輕世代，推動尊老、愛老的溫暖社會風氣。

陳美玲表示，為表達對長輩崇高敬意與祝福，公所致贈65歲以上長輩重陽敬老禮金，今年符合領取資格共1萬9392位，其中1萬6687位長輩禮金已在上月中匯款入帳，領取現金的2705位長輩也陸續發放中，提醒尚未領取的長輩最後領取日期12月10日，市公所持續升級社區關懷據點、長青食堂，照顧長者福利，落實「樂齡照護」目標。

模範老人名單江芳源、楊吳玉秀、李玉品、塗阿起、褚玉蓉、陳錫銜 、林金德、林榮輝、黃月英、林阿松、石萬賀、林耀祖、鍾文美、吳淑娥、陳簡素美、王金蘭、李炎基、黃錫龍、林征儀、簡進財、王羅麗玉 、林書地、朱志宏、周碧玉、江淳一、李振練、李惠貞、陳金葉。

敬老楷模名單連文中、黃素如、左金鳯、楊淑清、孫建平、楊正平、黃枝美、陳銘煜、林銘儒、王淑華、林淑華、卓慧萍、林素珍、吳燕萍、黃銀、許仁堂、余世銘、李德治、藍玉如、李碧鳳、曾健誠、鄒美智、施清雲、張志安、游尚錞、陳綉芬、趙秀美、楊美芳。

代表宜蘭市榮獲全國模範老人的東門里江芳源先生，宜蘭之光。圖／市公所提供

慶祝重陽節，宜蘭市長陳美玲表揚來自各里推薦的28位模範老人及28位致力於老人福利的敬老楷模，受獎人眷屬也一起參加活動，分享榮耀。圖／市公所提供

慶祝重陽節，宜蘭市長陳美玲表揚來自各里推薦的28位模範老人及28位致力於老人福利的敬老楷模，受獎人眷屬也一起參加活動，分享榮耀。圖／市公所提供

模範老人塗阿起接受市公所表揚。圖／市公所提供

宜蘭市公所表揚28位模範老人。圖／市公所提供