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影／基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶神似童子瑋網熱議…相見歡拚歌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
像不像？基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶（左）神似童子瑋（右）網熱議，兩人相見歡一起拚歌。記者游明煌／攝影
像不像？基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶（左）神似童子瑋（右）網熱議，兩人相見歡一起拚歌。記者游明煌／攝影

近日有一則在脆上的貼文引發基隆人熱議，還有不少網友留言，「基隆市長選戰打得這麼激烈，參選人還有時間來餐酒館駐唱？」引社群媒體鄉民討論。原來是餐館方駐唱歌手「鐵靶」在長相。外型及髮型都和民進黨基隆市長參選人議長童子瑋神似，童子瑋特別跑去看，驚訝地說「真的很像」，兩人還一起拚歌。

鐵靶從事旅宿業，他從小就音樂，平時有空時在餐館兼差駐唱，擅長唱西洋、藍調歌曲。他說日前有看到有網友在脆上貼文，說他很像市長參選人童子瑋，他後來一比對，才發現兩人是真的滿像的，自己也感的意外，但還是希望大家把重點放在他的表演上。

喜歡唱歌的童子瑋得知後，前晚特別去鐵靶駐唱的餐館看看他的網上「分身」，童一進去就認出「鐵靶」，馬上握手，直說「真的有像」。「鐵靶」馬上邀童一起唱歌，拚看看歌聲一樣不一樣，兩人一連唱了鳳飛飛的「流水年華」等多首歌，欲罷不能。

童子瑋說，他長期關注年青世代的發展，希望將年輕人留在基隆，更要扶植在地青創產業，要讓在地產青創發光發熱，鐵靶也是學音樂的，擔任餐廳的駐唱歌手多年，唱得非常好，可以在基隆好好發展。

基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶神似童子瑋（如圖）網熱議…相見歡拚歌
基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶神似童子瑋（如圖）網熱議…相見歡拚歌

基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶（如圖）神似童子瑋網熱議…相見歡拚歌
基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶（如圖）神似童子瑋網熱議…相見歡拚歌

基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶神似童子瑋網熱議…相見歡拚歌
基隆市長參選人餐館駐唱？歌手鐵靶神似童子瑋網熱議…相見歡拚歌

童子瑋 基隆 歌手

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