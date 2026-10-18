基隆市消防局昨在隆北聖宮舉行「救助器材車及裝備器材聯合捐贈儀式」，聯合捐贈救助器材車及特種搜救、搜救犬醫療等相關裝備共19項，總價值458萬元，將民間對消防救災的支持，實際轉化為第一線救援人員的重要戰力。

捐贈內容涵蓋特種搜救隊執行任務所需的車輛、個人裝備、專業器材及搜救犬醫療照護。基隆市北聖慈善協會捐贈救助器材車1輛，以及特搜服、T-shirt、帽子等4項物資；社團法人中華民國愛與進步消防公益協會捐贈11項專業消防救災裝備，包含遠端操控生理監視系統及配件、特搜攜行箱等；社團法人台灣工作犬發展協會則捐贈動物用血壓機等，為特搜隊建構更完整的救援支持。

消防局長游家懿表示，民間團體讓救援體系能夠更加完整。每一次捐贈，不只是增加一項裝備，而是讓第一線消防人員在面對危急時刻時，多一項可以依靠的工具、多一分完成任務的力量。

游家懿說，消防局10月28日至30日，基隆市特種搜救隊將帶著平日累積的訓練成果，前往南投接受NAP中型隊伍評測。無論面對的是什麼樣的災害情境，消防人員都將秉持專業、團隊及守護生命的信念，全力以赴。

基隆北聖宮等捐贈特搜救助器材車及裝備，總值458萬增救援戰力。圖／基隆市消防局提供

基隆北聖宮等捐贈特搜救助器材車及裝備，總值458萬增救援戰力。圖／基隆市消防局提供