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基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢 導入國際監測調查機制

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢，導入國際監測調查機制。圖／環保局提供
基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢，導入國際監測調查機制。圖／環保局提供

基隆市守護海岸大會師淨灘昨在八斗子潮境公園海岸登場，環保局號召公私立機關、企業及海岸認養維護團體共同參與，以實際行動守護海岸，逾460人參與，共清出242公斤海岸廢棄物，並導入「ICC國際淨灘監測調查」機制，針對撿拾廢棄物進行分類、統計及記錄，發現很多寶特瓶、電器、電池、漂流木．漁網、玩具、菸蒂及塑膠椅等，幾乎什麼都有。

環保局長馬仲豪說，基隆市近年持續推動城市環境品質提升，積極落實「乾淨家園」政策，並以「菸蒂不落地、公廁更潔淨」為重要推動目標，從生活環境細節著手，打造更乾淨、更友善的城市環境。結合環境部推廣的「運動撿垃圾（菸蒂）比賽」，鼓勵參與團隊加強撿拾菸蒂，並進行分類、單獨收集及秤重，透過趣味競賽方式提升民眾參與環境清潔的意願，同時減少菸蒂流入海洋環境。

馬仲豪表示，海岸守護需要長期投入，感謝歷年積極參與海岸認養及維護的在地夥伴。本次活動現場特別致贈感謝狀，感謝各單位長期投入海岸環境維護，期盼透過公私協力，凝聚更多守護海洋的力量，帶動企業及民間團體共同實踐環境責任。

環保局副局長管鳳珠表示，昨天共逾460人參與，清除242公斤海岸廢棄物，並導入「ICC國際淨灘監測調查」機制，針對撿拾廢棄物進行分類、統計及紀錄，掌握海岸廢棄物種類及分布情形，相關數據作為未來海洋廢棄物治理及環境教育推動參考。

環保局表示，清淨家園從日常生活到海岸守護共同落實環境行動，讓「親海」進一步化為「愛海」的實踐，共同打造「乾淨家園、友善基隆」。

基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤<a href='/search/tagging/2/海廢' rel='海廢' data-rel='/2/242943' class='tag'><strong>海廢</strong></a>，導入國際監測調查機制。圖／環保局提供
基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢，導入國際監測調查機制。圖／環保局提供

基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢，導入國際監測調查機制。圖／環保局提供
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基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢，導入國際監測調查機制。圖／環保局提供
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基隆公私協力潮境公園海岸清出242公斤海廢，導入國際監測調查機制。圖／環保局提供
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