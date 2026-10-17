快訊

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者

為何美股恐慌指數急拉？VIX狂飆22% 大型避險基金傳爆倉+AI股遭血洗

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合盃作文大賽花蓮初賽登場 從聲音、指尖到數位足跡考驗觀察思辨力

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府指導、聯合報系主辦的聯合盃作文大賽花蓮登場，今天在四維高中登場，提供全縣1800多名學子磨練文筆的舞台，縣府人員也到場為考生加油。記者王燕華／攝影
花蓮縣府指導、聯合報系主辦的聯合盃作文大賽花蓮登場，今天在四維高中登場，提供全縣1800多名學子磨練文筆的舞台，縣府人員也到場為考生加油。記者王燕華／攝影

「在期待的交岔路口」你想些什麼？今天在花蓮四維高中舉行的聯合盃作文大賽花蓮初賽，就有這個生活化的題目，讓青年學子覺得很有發揮的空間。

聯合盃作文大賽花蓮初賽邁入第20年，獲得花蓮縣政府支持，提供青年學子磨練文筆的舞台，四維高中重視閱讀與品德，也年年提供場地，並鼓勵學生參賽提升文字能力。

今天賽事由花蓮縣政府指導、聯合報系主辦，全縣從國小到高中共1849名學子參加，分成6組競賽。蔡爸爸帶著分別就讀國一、高一的兩名孩子來比賽，他說，語文和表達能力是重要基礎，非常支持孩子參加作文大賽。

維持往年生活化的出題方式，6組題目都相當活潑，國小中年級組是「聲音百寶袋」，請小朋友分享生活中特別的聲音；國小高年級組「藏在指尖的記憶」，要考生寫出觸感喚起的一段經驗，寫下感受與想法。

國中7年級組題目「我在倒數的日子裡」、8年級組是「原來，稅離我們這麼近」、9年級組是「當網路記住了我」思考如何看待自己的數位足跡，鼓勵考生觀察、思考再下筆。

高中職組的「在期待的交岔路口」讓不少考生覺得很好發揮。四維高中普通科一年級顏姓學生雖是第一次參加，覺得題目很常出現在現實生活中，很快就寫完滿滿兩面，葉姓學生則從思辯角度出發，寫出面對期待要做出抉擇非常困難，旁人的期待也不一定正確，最重要是傾聽自己內心的聲音。

主辦單位感謝花蓮縣政府協助，讓作文大賽可以每年舉辦，報名學子還贈送「寫出新高度、AI時代的文字」好書，集結上屆作文大賽決賽優選作品，及各縣市初賽的各組第一名作品，是極佳的寫作範本。初賽結果將於11月6日公布在聯合盃作文大賽官網，各組選出前5名與30名佳作，共210名得獎學生參加全國總決賽。

聯合盃作文大賽花蓮初賽今天登場，報名學子贈送寫作讀本，有考生拿到迫不及待翻閱。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天登場，報名學子贈送寫作讀本，有考生拿到迫不及待翻閱。記者王燕華／攝影

聯合盃作文大賽花蓮初賽今天登場，有1800多人報名，參賽學生還可獲贈寫作讀本。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天登場，有1800多人報名，參賽學生還可獲贈寫作讀本。記者王燕華／攝影

花蓮 足跡 作文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽考題靈活 AI生活世代也入題

聯合盃作文賽金門初賽697人應戰 從AI使用到跟風思考考驗學生觀察力

全台乒乓頂尖對決！「115年太平洋盃全國桌球錦標賽」 10月9日花蓮火熱開打

首屆台灣AI機器人運動大賽登場 林奕華肯定科技教育向下扎根

相關新聞

花蓮12名參選人資格不符 市長參選人張榮法才遭偵辦又因前案撤銷登記

年底地方公職人員選舉花蓮共651人登記，縣選委會審查鄉鎮市長等3類，共12人不符資格。其中登記參選花蓮市長的張榮法，才涉中資介選遭檢調偵辦中，又因4年前參選時從大陸輸入快篩試劑提供選民遭判刑3月、緩刑2年，還在保護管束期間，不符選罷法規定，遭撤銷參選資格。

聯合盃作文大賽花蓮初賽登場 從聲音、指尖到數位足跡考驗觀察思辨力

「在期待的交岔路口」你想些什麼？今天在花蓮四維高中舉行的聯合盃作文大賽花蓮初賽，就有這個生活化的題目，讓青年學子覺得很有發揮的空間。

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽考題靈活 AI生活世代也入題

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，今年共有1425人報名參加， 比賽分6組，考生以1個小時作答。今年命題靈活且貼近生活，連AI網路科技也出現在題目中，全部比賽結果將於11月6日公布在聯合盃作文大賽的官網，各組前5名與佳作可進一步參加全國總決賽。

策進會淨灘活動 港澳朋友赴基隆外木山清理465公斤廢棄物

策進會與陸委會今日舉辦淨灘活動，邀請在台灣定居的30位港澳朋友，基隆外木山海岸大武崙沙灘，攜手清理465公斤海洋廢棄物。策進會表示，未來策進會與陸委會將繼續做在台港澳朋友最堅實的後盾，積極落實各項陪伴與輔導作為。

台東市長選戰升溫！綠翁聖惠競總成立拚四大政見 藍陳銘風推客家文化

台東市長選戰逐漸升溫，民進黨參選人翁聖惠、國民黨參選人今天各自展開活動。翁聖惠在享溫馨宴會廳舉行競選總部暨後援會成立大會，現場湧入逾千名支持者，並提出「拼建設、拼文化、拼經濟、拼照顧」四大政見方向，展現投入市長選戰的企圖心。陳銘風則出席主持「115年台東客家文化生活節」，以客家歌謠、舞蹈、客語闖關及工藝展覽推廣客家文化。

宜蘭選戰藍營開鍘 吳立民等5人違紀參選遭開除黨籍

距離地方公職人員選舉還有1個多月，國民黨開鍘宜蘭違紀黨員，縣黨部今天表示，5名違紀參選黨員吳立民、黃賢能、劉仲書、項秀蘭及郭嘉呈，經縣黨部提報黨中央後，中常會已核定通過開除黨籍，即起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。