聯合盃作文大賽花蓮初賽登場 從聲音、指尖到數位足跡考驗觀察思辨力

「在期待的交岔路口」你想些什麼？今天在花蓮四維高中舉行的聯合盃作文大賽花蓮初賽，就有這個生活化的題目，讓青年學子覺得很有發揮的空間。

聯合盃作文大賽花蓮初賽邁入第20年，獲得花蓮縣政府支持，提供青年學子磨練文筆的舞台，四維高中重視閱讀與品德，也年年提供場地，並鼓勵學生參賽提升文字能力。

今天賽事由花蓮縣政府指導、聯合報系主辦，全縣從國小到高中共1849名學子參加，分成6組競賽。蔡爸爸帶著分別就讀國一、高一的兩名孩子來比賽，他說，語文和表達能力是重要基礎，非常支持孩子參加作文大賽。

維持往年生活化的出題方式，6組題目都相當活潑，國小中年級組是「聲音百寶袋」，請小朋友分享生活中特別的聲音；國小高年級組「藏在指尖的記憶」，要考生寫出觸感喚起的一段經驗，寫下感受與想法。

國中7年級組題目「我在倒數的日子裡」、8年級組是「原來，稅離我們這麼近」、9年級組是「當網路記住了我」思考如何看待自己的數位足跡，鼓勵考生觀察、思考再下筆。

高中職組的「在期待的交岔路口」讓不少考生覺得很好發揮。四維高中普通科一年級顏姓學生雖是第一次參加，覺得題目很常出現在現實生活中，很快就寫完滿滿兩面，葉姓學生則從思辯角度出發，寫出面對期待要做出抉擇非常困難，旁人的期待也不一定正確，最重要是傾聽自己內心的聲音。

主辦單位感謝花蓮縣政府協助，讓作文大賽可以每年舉辦，報名學子還贈送「寫出新高度、AI時代的文字」好書，集結上屆作文大賽決賽優選作品，及各縣市初賽的各組第一名作品，是極佳的寫作範本。初賽結果將於11月6日公布在聯合盃作文大賽官網，各組選出前5名與30名佳作，共210名得獎學生參加全國總決賽。

聯合盃作文大賽花蓮初賽今天登場，報名學子贈送寫作讀本，有考生拿到迫不及待翻閱。記者王燕華／攝影