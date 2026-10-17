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聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽考題靈活 AI生活世代也入題

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，有1400多名青年學子報名參加。記者戴永華／攝影
聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，有1400多名青年學子報名參加。記者戴永華／攝影

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，今年共有1425人報名參加， 比賽分6組，考生以1個小時作答。今年命題靈活且貼近生活，連AI網路科技也出現在題目中，全部比賽結果將於11月6日公布在聯合盃作文大賽的官網，各組前5名與佳作可進一步參加全國總決賽。

聯合盃全國作文大賽今年邁入第20屆，比賽從國小的中年級組到高中職組總共6組，報名參加比賽的學生今年還可獲得主辦單位贈送的寫作讀本「寫出新高度　AI時代的文字」，這本好書集結上屆作文大賽的決賽優選作品，還有各個縣市初賽的各組第一名作品，非常值得孩子帶回家當成寫作參考範本。

宜蘭區初賽在復興國中舉行，今天上午很多父母親帶著孩子到考場參賽。題目當場揭曉，國小中年組的題目是「原來你在這兒」，有時我們在大掃除時，突然在不經意角落翻出以為不見了的物品，這物品會讓你想起什麼難忘的事？國小高年級的題目是「面對不合理的規則，我會…」。

國中七年級組題目連結時下最夯的網路科技「這個問題，AI也無法解決」，網路洪流中，人類經常透過AI尋找答案，AI看似無所不能，但終究有侷限，假使連AI都無法處理的問題，後來如何靠自己或他人的力量來解決問題呢？

國中八年組題目是「暫時失衡的人生」，人生有時因為突如其來的一陣風而踉蹌，唯有即時調整平衡，才能夠繼續往前走，就像騎腳踏車有時搖晃，有時騎在崎嶇道路，如何穩住身子，重新站好？成長也是如此。

國中九年級組題目「越悲傷，越要口口」，當你遇到悲傷時的反應？如何走出悲傷的情緒？請孩子們寫出面對悲傷時的對應之道；高中職組題目是「潘朵拉的盒子」，希臘神話中，潘朵拉因好奇而打開盒子，從此苦痛、悲傷、嫉妒、恐懼紛紛散落人間，如果盒子不曾被打開，真的會更好嗎？請孩子寫下在生命中曾經想要逃避隱藏或否定的情緒，敘述如何面對理解、接受，分享自己的感受與成長。

學生結束比賽陸續步出會場，與家長及同學興奮討論答題與書寫心得。主辦單位表示，非常感謝宜蘭縣政府協助舉辦這場有意義又充實的全國寫作大賽，6個組別的各組前5名共30人，與各組佳作每組30名共180人，合計共210名得獎學生可參加全國總決賽。

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，有1400多名青年學子參與磨練文筆。記者戴永華／攝影
聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，有1400多名青年學子參與磨練文筆。記者戴永華／攝影

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，報名參加比賽的學生今年還可獲得主辦單位贈送的寫作讀本。記者戴永華／攝影
聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，報名參加比賽的學生今年還可獲得主辦單位贈送的寫作讀本。記者戴永華／攝影

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，報名參加比賽的學生今年還可獲得主辦單位贈送的寫作讀本。記者戴永華／攝影
聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天上午在復興國中舉行，報名參加比賽的學生今年還可獲得主辦單位贈送的寫作讀本。記者戴永華／攝影

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