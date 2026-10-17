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策進會淨灘活動 港澳朋友赴基隆外木山清理465公斤廢棄物

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
策進會與陸委會17日舉辦淨灘活動，港澳朋友前往基隆外木山淨灘。（圖／策進會提供）
策進會與陸委會17日舉辦淨灘活動，港澳朋友前往基隆外木山淨灘。（圖／策進會提供）

策進會與陸委會今日舉辦淨灘活動，邀請在台灣定居的30位港澳朋友，基隆外木山海岸大武崙沙灘，攜手清理465公斤海洋廢棄物。策進會表示，未來策進會與陸委會將繼續做在台港澳朋友最堅實的後盾，積極落實各項陪伴與輔導作為。

由財團法人台港經濟文化策進會與大陸委員會共同主辦的「2026港好友你—攜手淨灘護海洋」活動今（17）日登場，逾30位現居台灣的港澳朋友深入基隆外木山海岸大武崙沙灘，攜手清理465公斤海洋廢棄物，活動後亦舉行居留定居及生活座談，由策進會團隊深入關心港澳朋友在台生活現況與輔導。

身兼策進會秘書長的陸委會港澳蒙藏處處長盧長水在座談致詞時表示，策進會今年是第3度舉辦淨灘活動，每年均清理出數百公斤的海岸垃圾，不僅展現港澳朋友愛台灣的行動力，也感受到將台灣視為第二家園的真摯情誼。

盧長水說，未來策進會與陸委會將繼續做在台港澳朋友最堅實的後盾，積極落實各項陪伴與輔導作為，下半年舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」、「2026港覺濠臺IG圖文徵選活動」、「淨山公益活動」及備受期待的「好友港節市集」等，盼能幫助港澳夥伴順利融入台灣社會，深化雙邊的交流與情感連結。

策進會 廢棄物 基隆

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