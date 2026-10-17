台東市長選戰升溫！綠翁聖惠競總成立拚四大政見 藍陳銘風推客家文化

台東市長選戰逐漸升溫，民進黨參選人翁聖惠、國民黨參選人今天各自展開活動。翁聖惠在享溫馨宴會廳舉行競選總部暨後援會成立大會，現場湧入逾千名支持者，並提出「拼建設、拼文化、拼經濟、拼照顧」四大政見方向，展現投入市長選戰的企圖心。陳銘風則出席主持「115年台東客家文化生活節」，以客家歌謠、舞蹈、客語闖關及工藝展覽推廣客家文化。

翁聖惠表示，這次沒有選在自己的服務處或鄰近區域舉辦活動，是考量避免影響市民交通及日常作息，因此選擇交通較方便的宴會廳，希望讓支持者能安心參與。

談到市政願景，翁聖惠表示，市民反映的問題不可能一夕之間全部解決，但市長有責任出面協調不同單位、追蹤進度，直到問題獲得處理。她強調，應把市民的問題當成自己的問題，不只要聽得到民意，也要真正做到。

經濟方面，翁聖惠希望將觀光人潮轉化為地方商機，串聯市區老街、夜市及鐵花周邊，讓遊客願意多停留一天、多住一晚；青年發展方面，則希望整合服務窗口、盤點閒置空間，協助青年創業及行銷。她也提出改善生活環境與安全，以及減輕家庭照顧負擔等方向。

另一方面，國民黨台東市長參選人陳銘風今天參與「115年台東客家文化生活節－客家文藝及節慶活動」，活動由台東市公所與台東縣桃竹苗客屬同鄉會共同辦理，在寶桑國中社區學生活動中心登場，透過客家歌謠、音樂、舞蹈、客語互動闖關及工藝展覽，推廣客家語言與傳統文化。

活動邀集台東在地及外縣市客家團體輪番演出，並由創作者李昭華展出熱染、蠟染及滴染作品，包含帽飾、桌巾、窗簾、坐墊及布包等，作品融入台東原住民族文化元素，呈現傳統工藝與地方文化交融的特色。

台東市長選戰中，城市建設、觀光經濟、民生照顧及文化傳承都是地方關注議題。隨著參選人陸續展開活動、提出主張，如何將理念轉化為具體市政方案，也將成為選民檢視的重點。

國民黨台東市長參選人、現任市長陳銘風出席客家文化生活節，在台上致詞，分享客家文化傳承與推廣理念。圖／陳銘風辦公室提供

民進黨台東市長參選人翁聖惠進場時，受到支持者熱情歡迎，現場氣氛熱絡。記者尤聰光／攝影