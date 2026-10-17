宜蘭選戰藍營開鍘 吳立民等5人違紀參選遭開除黨籍

距離地方公職人員選舉還有1個多月，國民黨開鍘宜蘭違紀黨員，縣黨部今天表示，5名違紀參選黨員吳立民、黃賢能、劉仲書、項秀蘭及郭嘉呈，經縣黨部提報黨中央後，中常會已核定通過開除黨籍，即起生效。

遭開除的5人中，吳立民是頭城鎮農會5連霸總幹事，在9月4日登記最後一天，由民進黨縣議員林詩穎等人代為登記以無黨籍參選頭城鎮長，挑戰現任的國民黨鎮長蔡文益。

另4人都登記選縣議員，劉仲書改披時代力量戰袍投入宜蘭市選區縣議員，同選區的項秀蘭，以及三星鄉選區郭嘉呈、大同鄉選區黃賢能，都以無黨籍身分參選。

宜蘭縣黨部表示，此次經宜蘭縣紀律委員會作成處分後陳報黨中央，中央考紀會14日召開委員會議，無異議通過開除5人黨籍，當天中常會開會確定，即日起生效。

宜蘭縣黨部表示，尊重每位黨員的權利，但黨員也應該遵守黨章及黨紀規範，維護黨的團結與紀律。選舉將至，縣黨部絕不容許破壞團結、違反黨紀的行為，呼籲黨員團結一致，全力支持黨提名的候選人。