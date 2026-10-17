基隆市信義區「活力健康隊」及七堵區「七堵銀髮聚樂隊」昨代表基隆參加衛生福利部國民健康署「2026阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽，分別拿下新秀組金獎及常勝組銀獎。這是基隆15年來首次挺進全國總決賽，即創下佳績，展現長輩平日勤奮練習的成果。

基隆市先在全市7區舉辦初賽，共有36隊、1474位長者參與，經過各區初賽及市級決賽選拔後，遴選4支隊伍參加北區分區競賽，取得全國總決賽資格。從社區練習、市級競賽到北區分區賽，長輩們一路累積經驗、磨練團隊默契，在一次次練習與演出中增加身體活動，也培養規律運動的習慣。

全國總決賽現場氣氛熱烈，兩支代表隊的長輩在等待上場時，一邊欣賞其他隊伍演出，一邊整理服裝、確認道具，彼此提醒動作、互相加油打氣，流露出期待又緊張的心情。

基隆市副市長邱佩琳到板橋比賽現場為長輩加油，鼓勵大家放鬆心情、盡情享受舞台，邱佩琳說，銀髮活力秀的目的就是鼓勵長輩走出家門、養成運動習慣，透過持續練習增加身體活動、維持肌力。能夠從社區一路站上全國舞台，就是對長輩努力最好的肯定。

衛生局長張賢政表示，兩支代表隊首度進軍全國總決賽便獲得一金一銀，是長輩與團隊共同努力的成果，希望大家將參賽的感動、健康和快樂帶回社區，進一步帶動更多長輩一起走出來、動起來。

張賢政指出，未來將持續透過社區健康促進及多元樂齡活動，鼓勵長者規律運動、增加社會參與，讓運動融入日常生活，打造健康活躍且友善的高齡城市，陪伴長輩在地健康老化，樂享精彩人生。

全國活力秀基隆奪1金1銀佳績，阿公阿嬤運動融入日常生活展絕活。圖／基隆市政府提供

全國活力秀基隆奪1金1銀佳績，阿公阿嬤運動融入日常生活展絕活。圖／基隆市政府提供