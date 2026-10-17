影／「情定大舞廳」懷舊浪漫 基隆百對佳偶攜手40至70載幸福時光

基隆市政府昨晚舉辦「115年市民白金婚、鑽石婚、金婚及紅寶石婚表揚活動」，今年以「情定大舞廳」為主題，逾100對夫妻接受表揚，讓相伴數十載的夫妻在親友與市府的祝福下，再次牽起彼此的手，共同留下珍貴的幸福回憶。

歌手陳孟賢以歌聲為相伴數十載的夫妻獻上祝福，在「情定大舞廳」的懷舊浪漫氛圍中，邀請這些老夫老妻與家人重溫當年結婚的回憶，過一對對佳偶的生命故事，讓不同世代看見婚姻中相互尊重、包容及陪伴的重要，將幸福家庭的價值持續傳承。

市長謝國樑說，能夠攜手走過40年、50年，甚至70年以上，是人生歲月中非常珍貴的承諾。在彼此需要的時候願意相互扶持、包容與陪伴並白頭偕老，正是長久婚姻中最珍貴的力量。市府一直積極完善本市老人福利，除了今年的長樂六五專案外，也將老老同住之家庭納入獨居老人服務範圍，讓每位夫妻都能安心地在熟悉的社區中生活。

副市長邱佩琳表示，今年以「情定大舞廳」為主題，希望讓每一對接受表揚的夫妻，再次回到屬於兩人的浪漫時刻。婚姻就像兩個人共同跳一支很長的舞，有時腳步一致，有時也會遇上不同的節奏，但最難得的是，經過數十年的歲月，身旁依然有熟悉的人牽著自己的手，一起走下去。

社會處長楊玉欣說， 每一對攜手走過數十年的夫妻，都有屬於自己的生命故事，而這些平凡日常累積而成的陪伴，也是城市最溫暖的力量。市府將持續關心長者生活及家庭福祉，營造敬老、親老及家庭友善的城市環境，讓長輩安心生活，也讓幸福在基隆持續傳承。

基隆市政府昨晚舉辦「115年市民白金婚、鑽石婚、金婚及紅寶石婚表揚活動」。圖／基隆市政府提供

基隆市政府昨晚舉辦「115年市民白金婚、鑽石婚、金婚及紅寶石婚表揚活動」。圖／基隆市政府提供

基隆市政府昨晚舉辦「115年市民白金婚、鑽石婚、金婚及紅寶石婚表揚活動」。圖／基隆市政府提供