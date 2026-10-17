專業教練到府指導 帶台東獨老動起來

台東縣六十五歲以上人口占全縣總人口百分之廿一點四三，獨居長者照顧需求增加，縣府昨天啟動「樂齡體適能運動」，將安排專業教練到府指導獨居長者運動，另在社區關懷據點及老人會導入ＡＲ互動設備、Switch體感遊戲，讓長者在家或在社區都能「動」起來。

縣長饒慶鈴說，照顧長者不只著重生活協助，也要關心身心靈，縣府二○二○年起攜手台東大學在文健站推體適能課程，今年將服務延伸至獨居長者，透過到府指導，協助長者維持肌力、平衡感及行動能力。

社會處長陳淑蘭表示，長者的生活環境與健康狀況各不相同，將依需求提供關懷訪視、電話問安、送餐及資源轉介等協助。

陳淑蘭說，專業教練也會依長者身體狀況安排居家阻力訓練，讓長者在熟悉的環境中循序運動，避免體力退化影響日常生活。

另外，縣府也把ＡＲ互動設備及Switch體感遊戲導入長者活動空間，增加運動趣味性，並針對平衡、肌耐力、協調及認知等面向進行訓練。其中廿二組ＡＲ設備採巡迴方式提供服務，讓更多長者有機會體驗。縣府表示，已在台東市、關山及蘭嶼等地培訓一九四名關懷員，訪視過二○三一名長者，預計年底前完成六千三百案。