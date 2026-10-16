別只想等待退伍！ 陸軍第二作戰區辦初官座談交流

「別只想等待退伍！」剛進部隊，除熟悉工作、適應環境，也要開始思考自己的未來。陸軍第二作戰區政戰主任李均峰上校分別在花蓮、台東舉辦兩場初任軍官座談，與40名年輕軍官面對面交流，從職涯規畫、生活適應到心理健康，了解初任軍官的工作與生活情況。

李均峰提醒年輕軍官，「軍旅生涯不應只是每天完成交辦任務、等待退伍」，也要趁年輕累積經驗、培養專長，思考自己未來想走的方向。他建議及早規畫財務與家庭生活，工作上則要把握不同職務的歷練機會，多向有經驗的前輩請教，讓每一次工作經驗都成為成長的養分。

初入部隊，除了工作上的挑戰，生活步調改變、人際相處及各種壓力，也可能讓年輕軍官一時難以適應。李均峰特別提醒，工作再忙，也別忽略自己的身心狀況，除了照顧好自己，也要多留意身邊弟兄的情緒變化。如果發現自己或他人長期情緒低落、壓力過大，或出現異常狀況，應及時找人談談、尋求協助，不要把問題悶在心裡。

為讓初任軍官遇到困難時能有管道求助，李均峰也與大家建立直接聯繫方式，鼓勵年輕幹部遇到問題不要害怕開口，透過與長官、同袍溝通，及早處理工作與生活上的難題，逐步找到適合自己的步調，在軍旅生涯中累積專業與經驗。