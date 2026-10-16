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台東第2批公地放領 卑南鄉44筆土地20日起受理申請

中央社／ 台東縣16日電

總統賴清德去年宣示重啟公地放領台東第2批放領土地有44筆位於卑南鄉，20日起公告放領並受理申請。

總統賴清德去年11月間宣示重啟公地放領政策，只要是在1976年9月24日前合法訂約、代代耕作、至今仍承租務農且符合國土保育條件的農民，都可依放領辦法規定向國家申請承購。

台東縣政府今年2月間完成首批台東縣有地放領作業，今天再宣告，國有財產署完成國有土地放領清冊，計有位於卑南鄉的44筆土地。

台東縣政府地政處表示，近期將辦理卑南鄉內44筆國有耕地放領作業，並訂於20日公告放領，預計約38名承租農民受惠。為協助農民瞭解放領資格、申請流程及應備文件，縣府將於27日上午10時，在卑南鄉公所3樓會議室舉辦說明會，歡迎符合資格的農民參加。

地政處表示，財政部國有財產署南區分署已展開國有耕地租約清查作業，台東縣涉及放領的土地範圍包括卑南鄉、太麻里鄉、台東市、鹿野鄉、關山鎮及池上鄉等鄉鎮。目前卑南鄉44筆土地將自20日起公告放領並受理申請。

其他鄉鎮則由縣政府配合國有財產署持續辦理土地查註作業，並由國產署彙整相關清冊，送請內政部公地放領審議會審議，逐步推進後續放領作業。

地政處提醒，符合放領資格的承租農民，請留意公告內容及相關申請規定，並於20日起至116年10月19日止提出申請，以維護自身權益。如對放領資格、申請程序或應備文件有疑問，歡迎參加27日說明會，或洽詢縣府地政處，進一步瞭解相關規定及申請流程，把握申請期限。

台東 公地放領 土地

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