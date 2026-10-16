台東池上大橋側車道及防汛道路施工封閉 10月19日起改道13天

交通部公路局南區養護工程分局辦理台9線池上大橋改建工程，為實施既有南下線池上端SA1橋台擋土支撐作業，將於10月19日至31日實施交通管制，封閉池上大橋池上端兩側側車道及防汛道路，期間全天封閉改道，但台9線主線通行不受影響。

公路局南區養護工程分局表示，此次管制範圍為台9線池上大橋310K+080至311K+420改建工程施工區域，為配合橋台擋土支撐施作及施工安全，將於10月19日至31日封閉池上端兩側側車道及防汛道路，請用路人依現場指示牌面及交通管制人員引導通行。

北側防汛道路封閉期間，改道路線為北側防汛道路經東2線（東新路）、台9線、東197線及農路，再銜接南側防汛道路，請往返當地的民眾及車輛提前規劃行程，並留意沿線交通標誌。

公路局提醒，此次交通管制不影響台9線主線通行，但行經池上大橋周邊的用路人仍應注意施工及改道資訊，配合現場指揮，以維護行車安全。

用路人可透過公路局「幸福公路」APP、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢最新道路通阻資訊，也可留意廣播訊息及公路兩側資訊可變標誌（CMS），掌握即時路況。