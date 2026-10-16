快訊

獨／任天堂Switch 2日本維修費再漲2千！台灣跟進漲價嗎？現況曝光

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪洪災後趕辦堤防工程 部落族人控還沒開會「工寮就被拆」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何世華、何玉平兄妹在花蓮溪右岸的工寮，因水利署九河分署要施作堤防工程，遭無預警拆除，只剩一團廢鐵。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何世華、何玉平兄妹在花蓮溪右岸的工寮，因水利署九河分署要施作堤防工程，遭無預警拆除，只剩一團廢鐵。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉去年發生洪災，水利署第九河川分署推動北富堤段治理工程，正辦理公有土地先行使用及地上物價購補償作業，預計22日召開協議價購會議，卻有族人工寮提前遭無預警拆除。九河分署坦承包商疏失，已致歉，地上物已完成查估不因拆除影響補償權益。

九河分署辦理北富堤段治理工程，規畫施作3段、總長約2500公尺的堤防，徵用範圍從舊堤防向東延伸約100公尺。因涉及地上物價購補償，22日將召開協議價購會議。

阿陶莫部落族人何世華與妹妹何玉平的工寮位於花蓮溪右岸，也是此次價購補償對象。何世華12日前往巡視，準備移植樹木時，驚見工寮已被夷為平地，只剩廢鐵及殘木。

何家兄妹今天在部落族人鄭敏芳、馬太鞍溪流域跨部落青年聯盟成員Tipus Hafay陪同下，與九河分署人員會勘受損情形。

何玉平表示，30多年前老家拆除後，父母留下的許多重要物品都移置到工寮，對家人而言，工寮就像老家的「複製屋」，承載著滿滿回憶，也是家人耕作時休息的地方。

她說，家人配合政府興建堤防，但還來不及整理、搶救物品，工寮就遭拆除，讓人難以接受。她也指出，附近林姓人家的工寮同樣被鏟除。

Tipus表示，受影響土地涉及公有地增畫編及國有原住民保留地，可能有新增的土地權利人未接獲通知，要求九河分署公開施工範圍、受影響住戶名單等資訊，並設置溝通窗口，避免族人權益受損。

九河分署表示，工程涉及土地均為國有財產署管理的土地，部分土地涉及原住民保留地增編程序。為加速堤防工程推動，相關土地已於去年12月及今年4月經內政部核定，由縣府公告先行使用及徵用，地上物也於今年1月完成查估。

九河分署指出，此次盤點地上物價購補償共涉及16名所有權人，價購會議因故延至22日舉行，包商卻先行拆除工寮，已向族人致歉。遭拆除的地上物均已列冊完成評價，不會喪失補償權益，已要求廠商執行拆遷前務必先向監造單位陳報，確認後才能施工。

花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何世華、何玉平兄妹，望著被無預警拆除只剩一團廢鐵的工寮，相當無奈。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何世華、何玉平兄妹，望著被無預警拆除只剩一團廢鐵的工寮，相當無奈。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何玉平（右）家中工寮無預警遭拆除，今天由部落族人陪同，與水利署九河分署人員會勘。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何玉平（右）家中工寮無預警遭拆除，今天由部落族人陪同，與水利署九河分署人員會勘。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何玉平（右）說，水利署要施作堤防，家人都非常配合，但工寮遭到無預警拆除，父母留下的珍貴物品來不及搶救，難以接受。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何玉平（右）說，水利署要施作堤防，家人都非常配合，但工寮遭到無預警拆除，父母留下的珍貴物品來不及搶救，難以接受。記者王燕華／攝影

馬太鞍溪 洪災

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

豪雨沖出2大洞！潭子龍形溝護岸崩落 楊瓊瓔爭取6000萬整治

還沒放棄！南鐵東移自救會長喊「拒搭」：你們被掠奪一次就知道

南鐵東移明通車 黃春香家被拆喊永遠的痛「母親罵我不孝女隔年過世」

拖欠拒酒測罰款 中年男怕祖厝被強制執行乖乖按月繳

相關新聞

馬太鞍溪洪災後趕辦堤防工程 部落族人控還沒開會「工寮就被拆」

花蓮光復鄉去年發生洪災，水利署第九河川分署推動北富堤段治理工程，正辦理公有土地先行使用及地上物價購補償作業，預計22日召開協議價購會議，卻有族人工寮提前遭無預警拆除。九河分署坦承包商疏失，已致歉，地上物已完成查估不因拆除影響補償權益。

基隆500碗名店「素志久碳烤三明治」驚傳歇業！熟客錯愕喊不捨

基隆在地早餐名店「素志久碳烤三明治」驚傳停業！店家今（16）日無預警在官方臉書粉絲專頁公告，因「人事狀況」停止營業，若後續重新營業，將再另行通知。消息曝光後，不少熟客感到錯愕與不捨，這家飄香70年、傳承四代的老店是否就此告別，也成為在地人關注的焦點。

台東照顧獨老出新招！首創健身教練到家中 體感遊戲助長輩動起來

台東縣65歲以上人口已占全縣總人口21.43%，獨居長者的照顧需求也受到關注。縣府今天宣布啟動「樂齡體適能運動」，首創安排專業教練走進獨居長者家中，依個人身體狀況指導運動，另將在社區關懷據點及老人會導入22組AR互動設備、75組Switch體感遊戲，讓長輩在家或社區都能動起來。

釋迦變身嫩膚乳皂！台東百大青農玩跨界 農產加工再創新

台東釋迦還能拿來做香皂！台東縣卑南鄉知名「春風果園·鮮摘果物」第二代接班人張勝堯，身兼縣青農聯誼會會長，曾獲農業部評選為第七屆百大青農。他投入友善耕作與農產品創新加工，面對釋迦外銷市場挑戰，積極拓展產品多元發展，近期更跨界研發以釋迦為原料的「釋迦鮮奶嫩膚乳皂」，讓釋迦從餐桌走進日常清潔用品，連議長吳秀華也感到驚豔。

基隆276人登記角逐157個里長 仁愛區林姓參選人1人資格不符

基隆市共有157里，今年共有276人申請登記參選里長，市選委會完成審查，仁愛區林姓參選人1人被認定資格不符，因該名參選者有違公職人員選舉罷免法第26條第3款、第7款情事，依規不得登記為候選人，其他275人都符合參選資格。

三星蔥、海洋風 宜蘭打造特色兒童遊戲場

宜蘭縣府盤點公有土地在三星鄉及蘇澳鎮興建特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛帶隊下鄉做簡報。三星鄉遊戲場位於綜合運動場，以當地最有名的「三星蔥」做設計意象；蘇澳鎮靠海，遊戲場設計成「漁船」海洋風，兩座遊戲場已經在最近開工，預計明年六月完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。