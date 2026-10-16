馬太鞍溪洪災後趕辦堤防工程 部落族人控還沒開會「工寮就被拆」

花蓮光復鄉去年發生洪災，水利署第九河川分署推動北富堤段治理工程，正辦理公有土地先行使用及地上物價購補償作業，預計22日召開協議價購會議，卻有族人工寮提前遭無預警拆除。九河分署坦承包商疏失，已致歉，地上物已完成查估不因拆除影響補償權益。

九河分署辦理北富堤段治理工程，規畫施作3段、總長約2500公尺的堤防，徵用範圍從舊堤防向東延伸約100公尺。因涉及地上物價購補償，22日將召開協議價購會議。

阿陶莫部落族人何世華與妹妹何玉平的工寮位於花蓮溪右岸，也是此次價購補償對象。何世華12日前往巡視，準備移植樹木時，驚見工寮已被夷為平地，只剩廢鐵及殘木。

何家兄妹今天在部落族人鄭敏芳、馬太鞍溪流域跨部落青年聯盟成員Tipus Hafay陪同下，與九河分署人員會勘受損情形。

何玉平表示，30多年前老家拆除後，父母留下的許多重要物品都移置到工寮，對家人而言，工寮就像老家的「複製屋」，承載著滿滿回憶，也是家人耕作時休息的地方。

她說，家人配合政府興建堤防，但還來不及整理、搶救物品，工寮就遭拆除，讓人難以接受。她也指出，附近林姓人家的工寮同樣被鏟除。

Tipus表示，受影響土地涉及公有地增畫編及國有原住民保留地，可能有新增的土地權利人未接獲通知，要求九河分署公開施工範圍、受影響住戶名單等資訊，並設置溝通窗口，避免族人權益受損。

九河分署表示，工程涉及土地均為國有財產署管理的土地，部分土地涉及原住民保留地增編程序。為加速堤防工程推動，相關土地已於去年12月及今年4月經內政部核定，由縣府公告先行使用及徵用，地上物也於今年1月完成查估。

九河分署指出，此次盤點地上物價購補償共涉及16名所有權人，價購會議因故延至22日舉行，包商卻先行拆除工寮，已向族人致歉。遭拆除的地上物均已列冊完成評價，不會喪失補償權益，已要求廠商執行拆遷前務必先向監造單位陳報，確認後才能施工。

花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何世華、何玉平兄妹，望著被無預警拆除只剩一團廢鐵的工寮，相當無奈。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉阿陶莫部落族人何玉平（右）家中工寮無預警遭拆除，今天由部落族人陪同，與水利署九河分署人員會勘。記者王燕華／攝影