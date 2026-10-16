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台東照顧獨老出新招！首創健身教練到家中 體感遊戲助長輩動起來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府啟動「樂齡體適能運動」，活動安排短劇演出，以生活化情境呈現長者的日常生活與照顧需求，呼籲社會重視獨居長者關懷及健康促進。記者尤聰光／攝影
台東縣政府啟動「樂齡體適能運動」，活動安排短劇演出，以生活化情境呈現長者的日常生活與照顧需求，呼籲社會重視獨居長者關懷及健康促進。記者尤聰光／攝影

台東縣65歲以上人口已占全縣總人口21.43%，獨居長者的照顧需求也受到關注。縣府今天宣布啟動「樂齡體適能運動」，首創安排專業教練走進獨居長者家中，依個人身體狀況指導運動，另將在社區關懷據點及老人會導入22組AR互動設備、75組Switch體感遊戲，讓長輩在家或社區都能動起來。

縣長饒慶鈴表示，長者照顧不能只著重生活協助，也要關心身體健康及心理感受。縣府自2020年起與台東大學合作，在文健站推動體適能課程，今年進一步把服務延伸至獨居長者，透過到府運動指導，協助長輩維持肌力、平衡感及行動能力。

社會處長陳淑蘭指出，每位長者的生活環境與健康狀況不同，服務將依需求提供關懷訪視、電話問安、送餐及資源轉介等協助。專業教練也會依長者身體狀況安排居家阻力訓練，讓長輩在熟悉的環境中循序運動，降低因體力退化影響日常生活的風險。

除了教練到府，縣府也把科技帶進長者活動空間，透過AR互動設備及Switch體感遊戲，增加運動的趣味性，並針對平衡、肌耐力、協調及認知等面向進行訓練。相關設備將提供縣內老人會及社區照顧關懷據點使用，其中22組AR設備採巡迴方式提供服務，讓更多長輩有機會體驗。

在第一線關懷人力方面，縣府已在台東市、關山及蘭嶼等地辦理4場長青關懷員培訓，共培訓194人，目前已完成2031名長者居家訪視，預計年底前完成6300案訪視，並結合10個民間服務單位，持續發掘有需要協助的長者。

值得一提的是，今天活動也有藍、綠兩位縣長參選人、議長吳秀華及立委陳瑩出席。不過，兩人分別進場，座位也安排在不同區域，活動期間未有碰面互動。吳秀華對於現場媒體詢問是否擔心議會休會期間，檢調針對農路案如有動作會影響選情，她回應說「該來的總是會來，把事實釐清很好」。

陳瑩則表示，農路案是否有違法或圖利，仍有待司法去判定，但她認為身為政治人物及縣長參選人應該本身要講清楚；另內參民調已狂追對手20幾趴，相當有信心贏得最後勝利。

台東縣政府啟動「樂齡體適能運動」，結合專業教練到府指導、AR互動設備及Switch體感遊戲，協助獨居長者維持肌力與行動能力，出席人員合影。記者尤聰光／攝影
台東縣政府啟動「樂齡體適能運動」，結合專業教練到府指導、AR互動設備及Switch體感遊戲，協助獨居長者維持肌力與行動能力，出席人員合影。記者尤聰光／攝影

獨老 長輩 照顧 台東 饒慶鈴

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