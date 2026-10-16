釋迦變身嫩膚乳皂！台東百大青農玩跨界 農產加工再創新

台東釋迦還能拿來做香皂！台東縣卑南鄉知名「春風果園·鮮摘果物」第二代接班人張勝堯，身兼縣青農聯誼會會長，曾獲農業部評選為第七屆百大青農。他投入友善耕作與農產品創新加工，面對釋迦外銷市場挑戰，積極拓展產品多元發展，近期更跨界研發以釋迦為原料的「釋迦鮮奶嫩膚乳皂」，讓釋迦從餐桌走進日常清潔用品，連議長吳秀華也感到驚豔。

張勝堯長期投入釋迦產業，除了經營果園，也不斷思考如何突破傳統農產品銷售模式，透過加工開發與產品創新，延伸釋迦的利用價值。此次推出的釋迦鮮奶嫩膚乳皂，結合自家栽種的釋迦、植物性油脂及初鹿鮮乳等原料，嘗試將台東特色農產融入清潔用品，開拓農產品加工的新方向。

張勝堯表示，釋迦乳皂以釋迦及植物性油脂、初鹿鮮乳等製作，希望透過不同原料的搭配，打造洗後肌膚保濕、不易乾澀的使用感受。他也笑說，很多人聽到釋迦可以做成香皂，第一個反應都是不可思議，甚至開玩笑問會不會因此「招蜂引蝶」，他幽默回應「洗完不會招蜂引蝶啦！」希望消費者能以輕鬆的心情認識這項農產創新產品。

釋迦乳皂推出後，也引起不少人好奇。有民眾認為，釋迦原本以鮮果銷售為主，如今能延伸製成香皂，等於為農產品增加新的附加價值，也讓農民有機會開拓不同市場；另有消費者分享，自己曾購買使用，感受不錯，認為值得進一步推廣。

吳秀華表示，台東農業的發展不能只停留在生產端，還應持續延伸至加工、品牌建立及國際行銷，透過創新研發提升農產品附加價值，讓農漁民的辛勞獲得更合理的回報，也讓台東優質農產品有機會進入更廣大的市場。

從鮮果銷售到加工產品開發，張勝堯以釋迦乳皂展現農業跨界創新的可能性，也為台東特色農產尋找更多元的發展路徑。如何持續結合地方原料、加工技術與品牌經營，將是農產品擺脫單一銷售模式、拓展市場的重要課題。

台東縣議長吳秀華（左）拿起釋迦鮮奶嫩膚乳皂，與張勝堯（右）交流產品特色，對釋迦跨界加工的創新應用表示驚豔。記者尤聰光／攝影