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基隆276人登記角逐157個里長 仁愛區林姓參選人1人資格不符
基隆市共有157里，今年共有276人申請登記參選里長，市選委會完成審查，仁愛區林姓參選人1人被認定資格不符，因該名參選者有違公職人員選舉罷免法第26條第3款、第7款情事，依規不得登記為候選人，其他275人都符合參選資格。
基隆市選委會表示，各區公所選務作業中心10月14日陸續發函通知資格符合者辦理抽籤，里長參選人姓名號次抽籤10月23日舉行。
基隆市115年地方公職人員選舉，其中第23屆里長選舉候選人資格，經選委會完成審查，仁愛區林姓參選人1人被認定資格不符，因該名參選者有違公職人員選舉罷免法第26條第3款、第7款情事，依規不得登記為候選人，其他275人都符合參選資格。
基隆市共157里，仁愛區29里、中正區26里、安樂區25里、中山區24里、信義區20里、七堵區20里、暖暖區13里。仁愛區林姓參選人被認定資格不符，資格不符原因，因該名參選者有公職人員選舉罷免法第26條第3款、第7款曾犯妨害選舉、罷免相關之罪，依規不得登記為候選人。
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