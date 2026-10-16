快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

聽新聞
0:00 / 0:00

三星蔥、海洋風 宜蘭打造特色兒童遊戲場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
針對興建蘇澳鎮特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛（左）親自下鄉做簡報。圖／縣政府提供
針對興建蘇澳鎮特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛（左）親自下鄉做簡報。圖／縣政府提供

宜蘭縣府盤點公有土地在三星鄉及蘇澳鎮興建特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛帶隊下鄉做簡報。三星鄉遊戲場位於綜合運動場，以當地最有名的「三星蔥」做設計意象；蘇澳鎮靠海，遊戲場設計成「漁船」海洋風，兩座遊戲場已經在最近開工，預計明年六月完工。

縣府工商旅遊處表示，位於三星綜合運動場特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區，兒童遊戲區結合蔥田、三星蔥等特色元素，「三星蔥」主題塔為全區主體，規畫溜滑梯、彈跳旋轉設施及沙坑區；體健運動區規畫體健設施，提供親子同樂空間。

蘇澳運動公園特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區，兒童遊戲區融入蘇澳鎮海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域，以「漁船」為主體，規畫攀爬設施、鞦韆、沙坑及溜滑梯等設施；體健運動區則規畫PUSHBIKE及體健設施，提供親子共同玩樂空間。

三星鄉及蘇澳鎮兩座特色兒童遊戲場的總工程經費都是二千一百萬元，設施依據ＣＮＳ國家標準規定做設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。

宜蘭 三星 海洋 蘇澳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

淡水再添千坪公園 公司田溪水岸公園5大分齡區啟用

動線調整、增加遊具 汐止區保長公園要規劃改造

影／彰化唯一汽車當主題 大城追風公園啟用老少咸宜

淡水公司田溪水岸公園完工 打造全齡生態亮點

相關新聞

苗栗「產專二」流標42次 禾榮科技15.55億得標

苗栗縣後龍高鐵特定區產業專區「產專二」昨天標售決標，縣長鍾東錦直呼「令人振奮的消息」，期待「產專一」也能順利標售，得標的禾榮科技公司進駐後龍鎮苗栗縣醫療產業健康園區，運用先進的硼中子捕獲治療癌末病患，將能造福地方。

桃園中壢2處社宅動工 預計蓋608戶

桃園市持續推動社會住宅興建，中壢體育園區周邊再添兩處社宅，昨天動工，總經費約五十億五百萬元，預計興建六百零八戶，二○三○年底完工，提供一至三房房型，滿足青年、小家庭及多元型態居住需求。

台中州廳整修6年 抗議聲中重新開放

國定古蹟台中州廳歷經六年、斥資六點五五億元整修，昨揭牌重新開放，台中市長盧秀燕稱州廳是她的「心肝寶貝」，台中州廳重新回歸，將成為振興舊城的文化引擎。不過，多個民團昨到場抗議，指看不到州廳的文化願景，盼全面開放。

高鐵嘉義聯外輕軌協商案 藍議員轟中央：評估倒退敷衍嘉義人

高鐵嘉義聯外輕軌案，嘉義市長黃敏惠前天率市府團隊赴行政院與院長卓榮泰協商，達成三項結論，市府表態「不滿意但接受」，嘉義市議會國民黨團痛批中央未承諾全額負擔建設經費，還要求重新修正可行性評估，恐使計畫倒退、延宕至少二年，並以台灣俚語「放屁安狗心」形容協商結果，批評中央敷衍嘉義人。

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

國民黨臺中市長候選人、立法院副院長江啟臣於（14）日下午舉行「江啟臣婦團後援會成立大會」，來自臺中各區的婦女幹部、家政班員及客家、原住民、新住民姊妹齊聚相挺。國民黨副主席李乾龍、前臺中市長胡志強夫人邵曉鈴、立委楊瓊瓔、王育敏、謝衣鳯、廖偉翔、前立委麥玉珍，以及臺中市議會副議長顏莉敏與多位市議員到場，展現各界團結支持江啟臣的氣勢。 活動由榮譽總會長蔡鈴蘭、後援會總會長楊瓊瓔與婦團代表致贈好彩頭、包粽等吉祥物，李乾龍並為江啟臣授戰旗。現場旗海揮舞，「江啟臣凍蒜」「議員全壘打」聲不斷，氣氛熱烈。 江啟臣向在場姊妹鞠躬致謝，感謝大家在平日下午撥空前來。他表示，這場活動沒有遊覽車動員、也沒有發放便當，姊妹們自發相挺，用行動支持臺中的未來。臺中人口約287萬，其中女性約147萬，女性是穩定家庭、推動城市前進的重要力量，市政更要從女性的需要出發。 自許為「重視家庭的男人」的江啟臣強調，他的市政藍圖要更照顧女性與孩子。未來將成立由市長召集、跨局處的「婦幼發展委員會」，邀請婦女代表參與政策規劃與決策，讓女性的需求真正進入市政，把照顧家庭的責任一起扛起來。 在婦幼照護方面，江啟臣主張

三星蔥、海洋風 宜蘭打造特色兒童遊戲場

宜蘭縣府盤點公有土地在三星鄉及蘇澳鎮興建特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛帶隊下鄉做簡報。三星鄉遊戲場位於綜合運動場，以當地最有名的「三星蔥」做設計意象；蘇澳鎮靠海，遊戲場設計成「漁船」海洋風，兩座遊戲場已經在最近開工，預計明年六月完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。