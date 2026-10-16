三星蔥、海洋風 宜蘭打造特色兒童遊戲場

宜蘭縣府盤點公有土地在三星鄉及蘇澳鎮興建特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛帶隊下鄉做簡報。三星鄉遊戲場位於綜合運動場，以當地最有名的「三星蔥」做設計意象；蘇澳鎮靠海，遊戲場設計成「漁船」海洋風，兩座遊戲場已經在最近開工，預計明年六月完工。

縣府工商旅遊處表示，位於三星綜合運動場特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區，兒童遊戲區結合蔥田、三星蔥等特色元素，「三星蔥」主題塔為全區主體，規畫溜滑梯、彈跳旋轉設施及沙坑區；體健運動區規畫體健設施，提供親子同樂空間。

蘇澳運動公園特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區，兒童遊戲區融入蘇澳鎮海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域，以「漁船」為主體，規畫攀爬設施、鞦韆、沙坑及溜滑梯等設施；體健運動區則規畫PUSHBIKE及體健設施，提供親子共同玩樂空間。

三星鄉及蘇澳鎮兩座特色兒童遊戲場的總工程經費都是二千一百萬元，設施依據ＣＮＳ國家標準規定做設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。