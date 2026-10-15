於議事廳吸毒？宜蘭市代黃議賢駁斥、已提告

遭指在議事廳吸毒的中國國民黨籍宜蘭市民代表黃議賢今天表示，絕無吸毒，願接受檢驗，已提告捍衛清白，並對在議事廳抽加熱菸向大眾致歉。

社群網站Threads流傳影片指黃議賢疑在議事廳吸食毒品喪屍煙彈，黃議賢下午受訪說，在公共場所抽菸本來就不對，他做了不好示範，要向社會大眾致歉。

尋求連任的黃議賢表示，據告知網傳影片是民國112年拍攝，他絕不會在代表會吸毒，願接受檢驗，相信禁得起考驗。

他說，可能由於選舉區非常競爭，有人影射他有意角逐下屆代表會主席，甚至傳言他迫使其他參選人失去選舉資格，但只要具專業知識，對這種謠言都會啼笑皆非。

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