夜市文化舞上韓國慶典 蘭陽女中《來去迺夜市》勇奪文化藝術大獎

國立蘭陽女中舞蹈班日前受邀前往韓國參加「光州追憶忠壯節」，在慶典最後重頭戲的遊行活動中表現驚豔，20位舞者以極具創意及台灣在地情感連結的現代舞作《來去迺夜市》，將庶民夜市文化躍上國際街頭，一舉勇奪「最佳文化藝術獎」，展現舞蹈藝術美學、年輕青春活力及國際外交實力。

第23屆韓國「光州追憶忠壯節」結合音樂、舞蹈、街頭表演、文化展演及大型遊行，是光州當地居民和文化藝術家踴躍參與的代表性文化慶典，匯集來自國際各地的優秀表演團隊。蘭陽女中舞蹈班在簡淨音主任、羅孟真老師帶領下挑戰街頭表演，以生動肢體語彙與流暢節奏呈現迺夜市經典創作。

此外，張志強老師巧妙結合電子音樂與夜市情境想像，將攤販熱情的叫賣聲、閃爍的霓虹燈光、孩童嬉戲與民眾笑聲融合入舞。

舞者們身穿復古台味的印花襯衫，手提被譽為「台灣LV」的經典茄芷袋，運用夜市最常見「紅色塑膠椅」強化視覺張力，把熟悉的夜市日常交織成具有感染力的現代舞，讓光州街頭瞬間充滿熱情的庶民台灣味，贏得評審與光州市民的歡呼熱情迴響。

校長陳銓表示，蘭女舞蹈班長期深耕舞蹈教育，不僅著重扎實的技巧訓練，更鼓勵學生關懷在地文化、從日常生活汲取創作靈感，這次舞蹈班學生發揮「藍衫女孩」堅韌、自信、勇敢，將台灣夜市風情轉化為連通國際的舞蹈語言，榮獲文化藝術大獎不僅對師生團隊莫大肯定，更成功讓台灣藝術美學在國際舞台發光發熱。

蘭女舞者們身穿印花襯衫參與韓國慶典演出，充滿復古台灣味。圖／蘭女提供

蘭陽女中舞蹈班參加韓國光州追憶忠壯節，勇奪「最佳文化藝術獎」。圖／蘭女提供

台灣夜市文化的熱鬧歡樂氣氛，搬上韓國「光州追憶忠壯節」國際舞台，博得滿堂彩。圖／蘭女提供

蘭女舞者們身穿印花襯衫參與韓國慶典演出，充滿復古台灣味。圖／蘭女提供

「台灣LV」經典茄芷袋成為舞蹈道具之一。圖／蘭女提供