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山海星光燦爛...宜蘭縣小校聯盟及實驗教育嘉年華周六熱鬧登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
大進國小的實驗教育「移動教室-攀登百岳」。圖／縣政府提供
大進國小的實驗教育「移動教室-攀登百岳」。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府訂17日上午在羅東文化工場舉行「山海星光．實驗未來」宜蘭縣小校聯盟及實驗教育嘉年華，這場活動集結全縣小型學校、聯盟學校與實驗教育團隊，安排月琴台語唸歌、南南樂烏克麗麗表演、武塔國小泰雅祭儀舞蹈、大南澳教師天籟合唱等特色展演，同時還有25個互動攤位及賓果闖關，歡迎民眾參加。

宜蘭縣推動實驗學校教育起步早且成效亮眼，針對偏遠地區及非山非市學校，縣府教育處於去年2月成立「偏遠地區教育及實驗教育資源中心」，目前有39間偏遠地區及非山非市學校、9間實驗學校、1間實驗班、1間實驗機構及2間實驗團體加入運作，這些學校打破地理環境限制，透過校際聯盟、資源共享與專業協作，打造特色有趣的學習課程。

這些特色學習將於17日周六上午在羅東文化工場展演，呈現宜蘭深耕偏鄉與創新實驗教育的成果。在這場「山海星光．實驗未來」嘉年華可以看到孩子們自信站上舞台，象徵山村到海岸的每所小校皆如星光璀璨，綻放不同亮點。

活動當天上午9時30分展開，由三星大同聯盟的聯合打擊樂震撼開場，接著是南安國中傑出校友帶來的吉他演奏、大溪士敏聯盟的月琴台語唸歌、武塔國小的泰雅傳統祭儀舞蹈、南南樂聯盟及大南澳教師合唱團的樂器合唱共演，與平常的嘉年華演出活動很不一樣。

另有互動體驗區及賓果闖關活動，由各校依核心特色課程設計25個主題攤位，涵蓋泰雅傳統編織、海洋文化、FRC機器人操作、傳統陀螺及木作手作等，歡迎民眾到場免費體驗，闖關成功者可獲贈小禮物，活動於下午2時結束。

士敏國小學生的「月琴台語唸歌」。 圖／縣政府提供
士敏國小學生的「月琴台語唸歌」。 圖／縣政府提供

南南樂（南安國中、南安國小、永樂國小）三校當天有烏克麗麗演出。圖／縣政府提供
南南樂（南安國中、南安國小、永樂國小）三校當天有烏克麗麗演出。圖／縣政府提供

武塔國小的泰雅傳統舞蹈。圖／縣政府提供
武塔國小的泰雅傳統舞蹈。圖／縣政府提供

大同國中九年級學生的實驗教育「尋根之旅-回到祖居地」。圖／縣政府提供
大同國中九年級學生的實驗教育「尋根之旅-回到祖居地」。圖／縣政府提供

梗枋國小的瘋狂時刻-無人機足球。圖／縣政府提供
梗枋國小的瘋狂時刻-無人機足球。圖／縣政府提供

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