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宜蘭「三星蔥、海洋風」特色兒童遊戲場明年中完工 打造孩童遊樂天堂

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對興建三星鄉特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛（右二）親自下鄉做簡報。圖／縣政府提供
針對興建三星鄉特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛（右二）親自下鄉做簡報。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府盤點公有土地在三星鄉及蘇澳鎮興建特色兒童遊戲場，今天由代理縣長林茂盛帶隊下鄉做簡報。三星鄉遊戲場位於綜合運動場，以當地最有名的「三星蔥」做設計意象；蘇澳鎮靠海，遊戲場設計成「漁船」海洋風，兩座遊戲場已經在最近開工，預計明年6月完工，讓孩子們有個安全開心的玩樂天地。

縣政府工商旅遊處表示，位於三星綜合運動場特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區，兒童遊戲區結合蔥田、三星蔥等特色元素，營造富含在地風貌的遊戲空間，「三星蔥」主題塔為全區主體，規劃溜滑梯、彈跳旋轉設施及沙坑區；體健運動區則規劃體健設施，提供親子共同玩樂之空間。

蘇澳運動公園特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區兩區，兒童遊戲區融入蘇澳鎮海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域，以「漁船」為主體，規劃攀爬設施、鞦韆、沙坑及2座溜滑梯等設施；體健運動區則規劃PUSHBIKE及體健設施，提供親子共同玩樂之空間。

三星鄉及蘇澳鎮兩座特色兒童遊戲場的總工程經費各別都是2100萬元，全區設施依據CNS國家標準規定做設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭近年來陸續推動特色遊戲場興建計畫，依據不同年齡層、行為能力及遊戲需求配置多元設施，讓兒童在遊戲場域中自由探索、安心遊玩，經由共享遊戲設備學習與同儕相處、理解他人需求，透過遊玩攀爬、擺盪增強肢體發展，培養身心健康的下一代。

饒富趣味的「三星蔥」造型特色兒童遊戲場。圖／縣政府提供
饒富趣味的「三星蔥」造型特色兒童遊戲場。圖／縣政府提供

針對興建蘇澳鎮特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛（左）親自下鄉做簡報。圖／縣政府提供圖／縣政府提供
針對興建蘇澳鎮特色兒童遊戲場，代理縣長林茂盛（左）親自下鄉做簡報。圖／縣政府提供圖／縣政府提供

蘇澳鎮靠海，特色兒童遊戲場規劃以「漁船」為主體，模擬圖中有船首與船尾，同時還有海浪休憩座椅。圖／縣政府提供
蘇澳鎮靠海，特色兒童遊戲場規劃以「漁船」為主體，模擬圖中有船首與船尾，同時還有海浪休憩座椅。圖／縣政府提供

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