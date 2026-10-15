宜蘭「三星蔥、海洋風」特色兒童遊戲場明年中完工 打造孩童遊樂天堂
宜蘭縣政府盤點公有土地在三星鄉及蘇澳鎮興建特色兒童遊戲場，今天由代理縣長林茂盛帶隊下鄉做簡報。三星鄉遊戲場位於綜合運動場，以當地最有名的「三星蔥」做設計意象；蘇澳鎮靠海，遊戲場設計成「漁船」海洋風，兩座遊戲場已經在最近開工，預計明年6月完工，讓孩子們有個安全開心的玩樂天地。
縣政府工商旅遊處表示，位於三星綜合運動場特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區，兒童遊戲區結合蔥田、三星蔥等特色元素，營造富含在地風貌的遊戲空間，「三星蔥」主題塔為全區主體，規劃溜滑梯、彈跳旋轉設施及沙坑區；體健運動區則規劃體健設施，提供親子共同玩樂之空間。
蘇澳運動公園特色兒童遊戲場分為兒童遊戲區及體健運動區兩區，兒童遊戲區融入蘇澳鎮海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域，以「漁船」為主體，規劃攀爬設施、鞦韆、沙坑及2座溜滑梯等設施；體健運動區則規劃PUSHBIKE及體健設施，提供親子共同玩樂之空間。
三星鄉及蘇澳鎮兩座特色兒童遊戲場的總工程經費各別都是2100萬元，全區設施依據CNS國家標準規定做設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。
代理縣長林茂盛表示，宜蘭近年來陸續推動特色遊戲場興建計畫，依據不同年齡層、行為能力及遊戲需求配置多元設施，讓兒童在遊戲場域中自由探索、安心遊玩，經由共享遊戲設備學習與同儕相處、理解他人需求，透過遊玩攀爬、擺盪增強肢體發展，培養身心健康的下一代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。